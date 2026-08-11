Gobierno anuncia que entregará seis nuevos quirófanos al Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras

La funcionaria explicó que actualmente el principal centro asistencial del país realiza alrededor de 60 cirugías diarias , pero con la habilitación de los nuevos espacios la capacidad podría aumentar a un promedio de entre 100 y 150 operaciones cada día.

El Hospital Escuela ampliará su capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas a partir de octubre, cuando se prevé la entrega de seis nuevos quirófanos, informó la designada presidencial, María Antonieta Mejía.

Mejía sostuvo que la ampliación forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad del sistema sanitario público y aseguró que se busca dejar una estructura que permita brindar atención médica a los hondureños.

“Hoy solo se atienden 60 cirugías diarias. Con los nuevos quirófanos (...) van a incrementarse definitivamente entre 100 a 150 operaciones”, señaló.

De acuerdo con la designada presidencial, la ampliación permitirá acercarse al doble de las intervenciones que actualmente se practican en el centro hospitalario.

“En el mes de octubre serán entregados seis de ellos, que van a incrementar la capacidad operativa de los quirófanos y eso es importante para el pueblo hondureño”, manifestó Mejía al referirse al proyecto.

María Antonieta Mejía también fue consultada sobre las cirugías que se han realizado en hospitales privados y los recursos destinados para atender a pacientes que permanecían a la espera de una intervención quirúrgica.

Según explicó, el costo promedio de estas operaciones se encuentra entre 22,000 y 60,000 lempiras, mientras que los detalles de los procedimientos y los recursos utilizados serán publicados en el Portal de Transparencia, que, según dijo, comenzó recientemente a actualizarse.

“Nosotros no tenemos problema en rendir cuentas, que el pueblo hondureño mira”, afirmó la designada presidencial al defender la publicación de la información relacionada con las operaciones realizadas fuera de los hospitales públicos.

Mejía destacó además el impacto que, a su criterio, tienen las largas listas de espera para los pacientes que requieren una cirugía. Señaló que existen personas que han esperado 120, 180, 300 y hasta 400 días para ser atendidas.

“La enfermedad no se detiene, la enfermedad avanza y deteriora la salud del paciente”, expresó al referirse a las consecuencias que puede generar una espera prolongada para una intervención.

La funcionaria agregó que algunos pacientes pueden llegar al momento de la cirugía con condiciones de salud más complejas, lo que incrementaría los riesgos durante el procedimiento. Mencionó, entre otros factores, problemas de hipertensión y niveles elevados de azúcar.

En ese sentido, defendió la necesidad de analizar cada caso y priorizar la atención de los pacientes que requieren una intervención, más allá del costo económico que represente el procedimiento para el sistema sanitario.

“Lo importante de todo esto no es cuánto vale la operación, es cuántas vidas hemos salvado”, sostuvo Mejía, quien afirmó que las cirugías han permitido que pacientes recuperen su salud y mejoren su calidad de vida.

La designada presidencial aseguró que el objetivo es que el sistema público pueda responder de manera oportuna a las necesidades de los pacientes y reducir las esperas que durante años han afectado a quienes necesitan una operación.

Sobre los recursos destinados a las intervenciones realizadas en hospitales privados, Mejía indicó que se han utilizado cerca de 10 millones de lempiras, mientras que, según lo expuesto durante la entrevista, el Portal de Transparencia registra 156 operaciones.