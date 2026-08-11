Presidente de Honduras se reúne con CEO de IBEX, que anuncia 400 nuevos empleos en el país

Tegucigalpa

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con el director ejecutivo global de IBEX, Bob Dechant, que anunció la contratación de 400 nuevos colaboradores en Tegucigalpa antes de finalizar 2026 y expresó su interés en aumentar su fuerza laboral en los próximos dos años, informó este lunes una fuente oficial.

El encuentro, en el que también participó el ministro hondureño de Inversiones, Epaminondas Marinakys, estuvo orientado a fortalecer el sector de tercerización de servicios empresariales, promover nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de empleo en Honduras, informó el Ejecutivo en un comunicado.

“Nos complace mucho que IBEX genere 400 empleos adicionales en Honduras antes de que finalice este año”, destacó Asfura, quien valoró además que la compañía analice ampliar significativamente su presencia en el país centroamericano durante los próximos dos.

El gobernante agradeció a Dechant por “la confianza” en el talento hondureño y aseguró que su Gobierno continuará trabajando para generar condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de empleo.

“Quiero agradecerles por esta confianza en Honduras y a todo el equipo de IBEX, especialmente a Bob Dechant. Aquí tienen en Honduras a un socio comercial para servirles y para ayudarles en toda su inversión”, afirmó Asfura.

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Dechant afirmó que Honduras constituye una parte importante de la estrategia regional de IBEX y destacó el liderazgo de Asfura y su agenda orientada a favorecer la inversión.