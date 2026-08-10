¡Todo quedó grabado! Asalto a un minisúper de Olanchito deja un muerto y un herido

Olanchito, Yoro

La víctima mortal fue identificada como Roberto Chavarría , residente en la colonia Murillo Soto de esa ciudad. El hombre fue trasladado de emergencia a un centro asistencial tras resultar herido durante el ataque .

Un violento intento de asalto registrado la tarde de este lunes en el minisúper Rosmery, en Olanchito , Yoro, dejó como saldo una persona muerta y otra herida de gravedad.

El propietario del establecimiento comercial también fue alcanzado por los disparos y sufrió heridas de gravedad. Ambos fueron auxiliados y llevados al Hospital Aníbal Murillo Escobar.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Chavarría murió minutos después de haber ingresado al centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el asalto.

El hecho ocurrió cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento con la intención de cometer un asalto. Durante el ataque se produjo el intercambio de disparos que dejó a las dos víctimas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras recibir la alerta, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con la recolección de evidencias que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.