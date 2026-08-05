Capturan a venezolano por muerte de expolicía en asalto a negocio en Danlí

Danlí, El Paraíso

Un venezolano fue capturado este miércoles por la Policía Nacional como sospechoso de participar en el asalto en el que murió el expolicía de investigación y comerciante Jorge Luis Castellanos Sosa, propietario de un minisuper con servicio de agente bancario en el barrio Tierra Blanca de Danlí , El Paraíso.

La detención se produjo como resultado de las diligencias investigativas desarrolladas tras el violento hecho ocurrido la tarde del martes. De acuerdo con la Policía, el detenido es considerado uno de los principales sospechosos del ataque y no se descartan nuevas capturas en las próximas horas.

Según las investigaciones preliminares, los presuntos asaltantes llegaron a bordo de motocicletas e ingresaron de manera violenta al negocio, un establecimiento donde los clientes realizan pagos y retiros de pequeñas cantidades de dinero. Durante el asalto, Castellanos Sosa habría intentado repeler el ataque y recibió un disparo.

El comerciante fue trasladado con vida al hospital Gabriela Alvarado de Danlí y posteriormente remitido a Tegucigalpa debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, falleció alrededor de la 1:00 de la madrugada, confirmó el jefe de la Unidad Departamental de Prevención-7 (UDP-7), subcomisionado Wilfredo Ventura Rodríguez.

El jefe policial explicó que, inicialmente, el caso era investigado como un robo con lesiones, pero tras el fallecimiento de la víctima pasó a investigarse como un asesinato. Asimismo, confirmó que los delincuentes lograron sustraer una cantidad de dinero del establecimiento antes de huir.

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Como parte de las investigaciones, un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que tres hombres ingresan al negocio para cometer el asalto. Las imágenes son analizadas por los investigadores para identificar plenamente a todos los participantes y reconstruir la secuencia del ataque.