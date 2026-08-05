Capturan a venezolano por muerte de expolicía en asalto a negocio en Danlí

Un venezolano fue capturado este miércoles por la Policía Nacional como sospechoso de participar en el asalto en el que murió el expolicía de investigación y comerciante Jorge Luis Castellanos Sosa, propietario de un minisuper con servicio de agente bancario en el barrio Tierra Blanca de Danlí, El Paraíso.
La detención se produjo como resultado de las diligencias investigativas desarrolladas tras el violento hecho ocurrido la tarde del martes. De acuerdo con la Policía, el detenido es considerado uno de los principales sospechosos del ataque y no se descartan nuevas capturas en las próximas horas.
Según las investigaciones preliminares, los presuntos asaltantes llegaron a bordo de motocicletas e ingresaron de manera violenta al negocio, un establecimiento donde los clientes realizan pagos y retiros de pequeñas cantidades de dinero. Durante el asalto, Castellanos Sosa habría intentado repeler el ataque y recibió un disparo.
El comerciante fue trasladado con vida al hospital Gabriela Alvarado de Danlí y posteriormente remitido a Tegucigalpa debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, falleció alrededor de la 1:00 de la madrugada, confirmó el jefe de la Unidad Departamental de Prevención-7 (UDP-7), subcomisionado Wilfredo Ventura Rodríguez.
El jefe policial explicó que, inicialmente, el caso era investigado como un robo con lesiones, pero tras el fallecimiento de la víctima pasó a investigarse como un asesinato. Asimismo, confirmó que los delincuentes lograron sustraer una cantidad de dinero del establecimiento antes de huir.
Como parte de las investigaciones, un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que tres hombres ingresan al negocio para cometer el asalto. Las imágenes son analizadas por los investigadores para identificar plenamente a todos los participantes y reconstruir la secuencia del ataque.
Las diligencias también establecen que, al momento de la captura del sospechoso venezolano, las autoridades le decomisaron un revólver con tres proyectiles sin percutir y una motocicleta que, según la investigación, habría sido utilizada durante la comisión del delito.
Ventura Rodríguez indicó que las evidencias recopiladas apuntan a que se trató de un asalto cometido por delincuencia común, cuyo objetivo era apoderarse del dinero del establecimiento. No obstante, señaló que, al encontrar resistencia por parte de la víctima, los atacantes abrieron fuego en su contra.
El oficial lamentó la muerte deJorge Luis Castellanos Sosa y aprovechó para exhortar a la ciudadanía a no enfrentar a delincuentes armados durante un asalto, ya que ello puede poner en mayor riesgo la vida de las víctimas.
"Si una persona es víctima de un asalto, le pedimos que no oponga resistencia y posteriormente interponga la denuncia. Nosotros damos respuesta a estos casos y estamos trabajando para capturar a los responsables", expresó el subcomisionado.
El jefe policial también aseguró que este tipo de hechos no son comunes en Danlí y afirmó que es la primera vez, desde que asumió la jefatura de la UDP-7, que se registra un asalto de esta naturaleza contra un negocio de ese tipo.
Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene operativos en diferentes sectores de Danlí y zonas aledañas con el objetivo de ubicar a los demás sospechosos que aparecen en los videos de vigilancia y ponerlos a disposición de la justicia.
Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que será mediante las pruebas técnicas, los videos de seguridad y los demás indicios recabados que se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados en el crimen que conmocionó a la población de El Paraíso.