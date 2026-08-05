“Te dije que no quería eso”: Video de Valeria Márquez antes de ser asesinada por el "R1"

Un video y un audio atribuidos a la influencer mexicana Valeria Márquez resurgieron en redes sociales luego de que autoridades informaran nuevos avances en la investigación por su feminicidio ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, donde la joven fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza.