“Te dije que no quería eso”: Video de Valeria Márquez antes de ser asesinada por el "R1"

Un video y un audio atribuidos a la influencer mexicana Valeria Márquez resurgieron en redes sociales luego de que autoridades informaran nuevos avances en la investigación por su feminicidio ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, donde la joven fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza.
El material difundido nuevamente muestra momentos de la vida personal de la creadora de contenido de 23 años y presuntas conversaciones con quien fue identificado como Francisco “N”, señalado por autoridades mexicanas como posible autor intelectual del crimen.
Las grabaciones comenzaron a circular con mayor fuerza después de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informara sobre una nueva línea de investigación relacionada con el caso.
Según las declaraciones oficiales, Francisco “N” habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez y presuntamente la habría amenazado antes del ataque.
García Harfuch explicó que los indicios obtenidos tras la detención de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, fueron incorporados a la carpeta de investigación del feminicidio.
El funcionario señaló que la investigación apunta a que el hijo de “El R1” habría solicitado a su padre participar en el asesinato de la influencer, aunque aclaró que los hechos deberán ser acreditados ante las autoridades correspondientes.
Tras esas declaraciones, usuarios de redes sociales retomaron videos, fotografías y audios publicados por Valeria antes de su muerte.
Uno de los materiales que volvió a difundirse es una grabación donde la joven conversa con su pareja y aparentemente expresa inconformidad por algunas situaciones dentro de la relación.
En el video se escucha a Valeria decir: “Te dije que no quería eso y lo hiciste”, mientras mantiene una conversación relacionada con decisiones personales.
En otro fragmento, la influencer comenta sobre la forma de actuar de su pareja y deja entrever un conflicto entre ambos.
Usuarios que compartieron el contenido señalaron que las imágenes mostrarían una relación complicada, aunque esos elementos forman parte del material que deberá ser valorado dentro de la investigación oficial.
También resurgió un audio atribuido a Valeria en el que presuntamente habla sobre malos tratos que habría recibido durante su relación.
En esa grabación se escucha una frase en la que la joven expresa rechazo hacia la actitud de su entonces pareja y asegura que algunas acciones le causaban molestia.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente todos los detalles sobre la autenticidad de esos audios ni si cada material difundido corresponde directamente a la investigación.
Otro de los videos que volvió a circular muestra a Valeria realizando una transmisión en vivo poco antes del ataque.
Durante esa transmisión, la influencer recibió una llamada telefónica y mencionó el nombre de Francisco mientras conversaba con sus seguidores.
En otro momento, explicó a sus seguidores que la camioneta que utilizaba pertenecía a su pareja y comentó algunos detalles sobre su relación.
Además de los videos, también fueron retomadas publicaciones realizadas por Valeria en redes sociales antes de morir.
En una de esas publicaciones, la joven habría señalado a una persona cercana como responsable si algo llegaba a ocurrirle a ella o a su familia.
La influencer también habría expresado preocupación por su seguridad y la posibilidad de abandonar la ciudad, según publicaciones retomadas después del crimen.
El asesinato ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando Valeria realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, un hombre llegó al establecimiento y posteriormente atacó a la joven, quien murió en el lugar.
La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer el ataque contra la creadora de contenido.
Después del crimen, el caso generó conmoción en México debido a que parte de los últimos momentos de Valeria quedaron registrados durante una transmisión en redes sociales.
Las autoridades informaron posteriormente sobre la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
También fue reportada la detención de Iván Martín “N”, señalado como presunto participante material del ataque.
Mientras tanto, Francisco “N” permanece como una persona buscada por las autoridades mexicanas dentro de la investigación.
El secretario Omar García Harfuch indicó que existen indicios para su localización y que los avances obtenidos continúan siendo integrados al expediente.
Las autoridades han reiterado que la responsabilidad penal de cada involucrado deberá ser determinada mediante el proceso judicial correspondiente.
Los videos, audios y mensajes que han reaparecido en internet forman parte de los elementos que han llamado nuevamente la atención sobre el caso. El feminicidio de Valeria Márquez continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer la planificación, ejecución y participación de cada una de las personas señaladas.