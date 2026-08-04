Filtran fotos y mensajes de la influencer Valeria Márquez y el hijo del “R1”

El caso del feminicidio de la influencer y empresaria mexicana Valeria Márquez, de 23 años, volvió a cobrar fuerza luego de que las autoridades revelaran nuevos avances en la investigación y, al mismo tiempo, resurgieran en redes sociales videos, fotografías y publicaciones en las que la joven advertía sobre presuntas amenazas de su expareja.
Los hechos ocurrieron en Zapopan, Jalisco, donde la creadora de contenido fue asesinada en mayo de 2025.
Las nuevas revelaciones surgieron después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informara sobre la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1", señalado de haber ordenado el crimen, presuntamente a petición de su hijo Francisco Álvarez Solorio, quien mantenía una relación sentimental con la víctima y continúa prófugo.
Tras el anuncio de las autoridades, usuarios comenzaron a compartir nuevamente imágenes y videos que muestran distintos momentos de la relación entre Valeria y Francisco, incluyendo fotografías de la supuesta propuesta de noviazgo y transmisiones en vivo realizadas semanas antes del crimen.
Una de las imágenes más difundidas muestra a la influencer junto a quien ha sido identificado como Francisco frente a un arco de rosas rojas y un letrero iluminado con la frase "¿Quieres ser mi novia?", escena que habría marcado el inicio de su relación.
Otra fotografía muestra a la pareja bailando mientras al fondo estallan fuegos artificiales, mientras que en otras publicaciones Valeria aparece abrazando un enorme oso de peluche con un jersey que lleva el apellido "Álvarez", detalle que ha llamado nuevamente la atención tras las recientes capturas.
Además de las fotografías, también volvieron a circular fragmentos de transmisiones en vivo realizadas por la joven antes de su asesinato. En uno de esos videos recibe una llamada telefónica mientras conversa con sus seguidores y, durante la conversación, menciona por su nombre a Francisco.
En la grabación se escucha a Valeria decir: "Ay, Francisco...", seguido de otra frase en la que comenta: "Como que tienes ganas de pelear tú", mientras continúa interactuando con quienes seguían la transmisión.
Uno de los aspectos que más ha vuelto a llamar la atención son las publicaciones que Valeria realizó días antes de morir.
En otro video, mientras responde preguntas de sus seguidores, la influencer explicó que la camioneta que utilizaba pertenecía a su pareja.
"La camioneta que traigo es de mi marido. Porque a mi marido no le gusta que yo ande batallando", expresó durante la transmisión.
En una historia de Instagram compartió capturas de pantalla de presuntas amenazas y escribió: "Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex, y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona".
En esa misma publicación, la joven aseguró que incluso contemplaba abandonar la ciudad por razones de seguridad.
También trascendió que en algunas publicaciones mostró moretones en sus piernas, lo que fue interpretado por usuarios como posibles señales de violencia física, aunque ese aspecto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.
Asimismo, volvió a viralizarse un audio en el que Valeria relata presuntos episodios de maltrato emocional por parte de una expareja.
En la grabación afirma: "Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban". Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado que esas declaraciones se refieran específicamente a Francisco Álvarez Solorio.
Las investigaciones indican que la influencer también manifestó sentirse en peligro durante su última transmisión en vivo, realizada poco antes de ser atacada en su salón de belleza.
En ese video expresó en varias ocasiones que tenía el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir.
Según la información oficial, un hombre llegó al establecimiento preguntando por ella y posteriormente le disparó, causándole la muerte.
Ese ataque es parte central de la investigación que sigue la Fiscalía de Jalisco.
Durante una conferencia presidencial, Omar García Harfuch aseguró que la línea de investigación apunta a que Francisco Álvarez Solorio habría solicitado a su padre la ejecución del feminicidio.
"El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio", declaró el funcionario.
Las autoridades también confirmaron la captura de Iván Martín "N", señalado como presunto coautor material del crimen, mientras continúan las diligencias para localizar a Francisco, quien permanece prófugo.
La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente la planeación y ejecución del feminicidio, así como la participación de cada uno de los implicados.
Las publicaciones, videos y fotografías que han resurgido en redes sociales son analizadas en el contexto de la investigación, aunque las autoridades han reiterado que cualquier vínculo deberá ser sustentado con pruebas dentro del proceso judicial.
El caso ha generado una amplia repercusión en México debido a que las advertencias realizadas por Valeria antes de su muerte quedaron registradas públicamente y ahora forman parte del debate sobre la violencia contra las mujeres y la importancia de atender oportunamente las denuncias.
Mientras continúan las investigaciones, la búsqueda de Francisco Álvarez Solorio sigue activa y las autoridades trabajan para determinar todas las responsabilidades en el feminicidio de la joven influencer.
En redes resurgió un inquietante video compartido por algunos usuarios de Internet donde el hijo de ‘El R1’ habría llamado Valeria Márquez.