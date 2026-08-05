¿Cómo se contagió el bebé que dio positivo por sarampión en Cortés? Esto dice Salud

El bebé de seis meses diagnosticado con sarampión en Cortés esta semana permanece estable y bajo vigilancia de las autoridades sanitarias, luego de haber sido atendido inicialmente en un hospital por síntomas compatibles con la enfermedad.
Así lo dio a conocer el doctor Diógenes Chávez, subdirector de la Región Sanitaria de Cortés, quien explicó que el menor, de aproximadamente seis meses y diez días, fue ingresado tras presentar un cuadro similar a la gripe, acompañado de fiebre, enrojecimiento de los ojos y una leve erupción cutánea.
Ante la sospecha de sarampión, el personal tomó las muestras correspondientes y luego se confirmó el diagnóstico. Aunque permaneció hospitalizado inicialmente, la madre solicitó el alta médica y, debido a que su condición era estable, se autorizó que continuara su recuperación en casa.
Chávez aseguró que el equipo sanitario mantiene seguimiento de su evolución y que, hasta ahora, el niño se encuentra fuera de peligro. El nuevo contagio se convirtió en el caso número 13 en Honduras y el octavo registrado en el departamento. De estos últimos, seis están relacionados con el brote detectado en Cofradía.
El especialista indicó que con la confirmación del caso, los equipos de Salud se desplazaron hasta la comunidad donde reside la familia para levantar un cerco epidemiológico y evitar más contagios.
Como parte de esas acciones, fueron vacunados los padres, las personas que conviven con el niño y habitantes del sector. Salud investiga todavía cómo ocurrió la transmisión.
Una de las hipótesis es que algún miembro de la familia pudo haber adquirido el virus sin presentar síntomas importantes y transmitirlo posteriormente al bebé, debido a que varios de sus familiares trabajan en el rubro del transporte y mantienen contacto frecuente con personas que transitan desde la zona norte hasta Tegucigalpa.
El menor todavía no había recibido la denominada dosis cero contra el sarampión, aplicada de manera extraordinaria a niños de entre seis y 11 meses, para prevenir los contagios a esa edad, cuando los niños son más propensos a desarrollar complicaciones graves.
Chávez detalló que el bebé había presentado un rezago previo en su esquema de inmunización y posteriormente recibió otras vacunas infantiles, pero no acudió a la cita programada para recibir esta dosis al cumplir los seis meses.
Motivo por el que nuevamente invitó a los hondureños a que lleven a sus hijos a vacunar y completen los esquemas de vacunación, asegurando que todos los centros de salud de la región cuentan con el biológico, el cual es seguro y gratuito.