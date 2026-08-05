¿Cómo se contagió el bebé que dio positivo por sarampión en Cortés? Esto dice Salud

San Pedro Sula, Honduras.

El bebé de seis meses diagnosticado con sarampión en Cortés esta semana permanece estable y bajo vigilancia de las autoridades sanitarias, luego de haber sido atendido inicialmente en un hospital por síntomas compatibles con la enfermedad.

Así lo dio a conocer el doctor Diógenes Chávez, subdirector de la Región Sanitaria de Cortés, quien explicó que el menor, de aproximadamente seis meses y diez días, fue ingresado tras presentar un cuadro similar a la gripe, acompañado de fiebre, enrojecimiento de los ojos y una leve erupción cutánea.

Ante la sospecha de sarampión, el personal tomó las muestras correspondientes y luego se confirmó el diagnóstico. Aunque permaneció hospitalizado inicialmente, la madre solicitó el alta médica y, debido a que su condición era estable, se autorizó que continuara su recuperación en casa.

Chávez aseguró que el equipo sanitario mantiene seguimiento de su evolución y que, hasta ahora, el niño se encuentra fuera de peligro. El nuevo contagio se convirtió en el caso número 13 en Honduras y el octavo registrado en el departamento. De estos últimos, seis están relacionados con el brote detectado en Cofradía.