¿Cómo identificar a los censistas del INE que llegarán a su hogar?

A partir del 10 de agosto, 2,863 censistas comenzarán a recorrer el departamento de Cortés para el levantamiento del nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda, tocando las puertas de los hogares para recopilar información sobre sus habitantes y condiciones de vida, datos que permitirán conocer mejor la realidad nacional.
Durante el lanzamiento, realizado este miércoles 5 de agosto, en el Campo de Parada Marte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) explicó que al menos 14,000 personas formarán parte del operativo a nivel nacional, con presencia en los 18 departamentos.
Ante las dudas que puede generar la llegada de personas desconocidas a las viviendas, el INE informó que ha implementado medidas para que el encuestado pueda verificar que se trata de censistas autorizados, garantizando su tranquilidad y seguridad.
Cada uno portará un chaleco y gorra color amarillo con el nombre del censo, así como un gafete con fotografía, nombre y un código QR que podrá ser escaneado con el celular para comprobar que la persona está registrada y forma parte del proceso censal.
En cuanto al procedimiento, en el evento se hizo una simulación, en la que participaron el presidente Nasry Asfura, como encuestado; Iván Castellanos, representante residente del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y José Antonio Mejía, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como censistas.
Antes de ingresar a la vivienda, el censista deberá identificarse y solicitar la colaboración de la persona, luego explicará que la información proporcionada estará protegida bajo criterios de confidencialidad y será utilizada únicamente con fines estadísticos.
El cuestionario comenzará con la identificación de la persona de referencia o jefe del hogar, posteriormente abordará las características de la vivienda, como el tipo de inmueble en el que reside la familia y la procedencia del agua que utiliza.
También se consultará qué fuente de energía emplea principalmente para cocinar, si es vivienda propia, si se encuentra en proceso de pago, es alquilada, prestada u otra modalidad.
Otro de los temas que formará parte del levantamiento será la migración internacional. Durante el simulacro, por ejemplo, se preguntó si alguna persona que residía en el hogar salió del país durante los últimos diez años y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, detallar cuántas personas lo hicieron.
El cuestionario también incluirá preguntas sobre las características de quienes integran el hogar, como si es parte de algún pueblo originario o afrodescendiente. Además de uso de tecnología.
Rony Pacheco, director del INE, indicó que la meta es visitar unos 2.6 millones de hogares y que en esta ocasión, los equipos usarán tablets con programas avanzados para facilitar el proceso y reducir la huella ambiental de los formularios en papel empleados en el pasado.
Por su parte, Juan Carlos Salgado, encargado de Comunicaciones del INE en la zona norte, destacó que el censo se realizará 13 años después de su última actualización, saldando una deuda que el instituto tenía con el pueblo hondureño, ya que, de acuerdo a los lineamientos internacionales, este debió realizarse en 2023.
Salgado indicó que las autoridades esperan que los nuevos datos permitan conocer cuántas personas viven en el país, en qué condiciones lo hacen y cuáles son las principales necesidades de cada territorio.
Tanto el presidente Asfura, como el director del INE y cooperantes, hicieron un llamado a la población hondureña, para que participen en el censo, permitiendo que el personal debidamente identificado pueda ingresar a sus hogares y recopilar esta información tan importante para orientar la toma de decisiones y las políticas públicas.