¿Cómo identificar a los censistas del INE que llegarán a su hogar?

San Pedro Sula, Honduras.

A partir del 10 de agosto, 2,863 censistas comenzarán a recorrer el departamento de Cortés para el levantamiento del nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda, tocando las puertas de los hogares para recopilar información sobre sus habitantes y condiciones de vida, datos que permitirán conocer mejor la realidad nacional.

Durante el lanzamiento, realizado este miércoles 5 de agosto, en el Campo de Parada Marte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) explicó que al menos 14,000 personas formarán parte del operativo a nivel nacional, con presencia en los 18 departamentos.

Ante las dudas que puede generar la llegada de personas desconocidas a las viviendas, el INE informó que ha implementado medidas para que el encuestado pueda verificar que se trata de censistas autorizados, garantizando su tranquilidad y seguridad.

Cada uno portará un chaleco y gorra color amarillo con el nombre del censo, así como un gafete con fotografía, nombre y un código QR que podrá ser escaneado con el celular para comprobar que la persona está registrada y forma parte del proceso censal.

En cuanto al procedimiento, en el evento se hizo una simulación, en la que participaron el presidente Nasry Asfura, como encuestado; Iván Castellanos, representante residente del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y José Antonio Mejía, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como censistas.

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Antes de ingresar a la vivienda, el censista deberá identificarse y solicitar la colaboración de la persona, luego explicará que la información proporcionada estará protegida bajo criterios de confidencialidad y será utilizada únicamente con fines estadísticos.