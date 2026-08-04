Sector palmero busca aumentar productividad sin deforestar

San Pedro Sula, Honduras.

El sector palmero hondureño busca aumentar la productividad sin ampliar las actuales áreas de cultivo para avanzar hacia una producción más sostenible, una apuesta que enfrenta desafíos como invasiones, el acceso a financiamiento y las condiciones climáticas. La visión fue presentada este martes durante el Segundo Congreso de Palmicultores, desarrollado en San Pedro Sula, donde productores, autoridades gubernamentales y representantes del gremio analizaron las condiciones actuales y el futuro de este sector productivo. Allan Maradiaga, director de Gremios Palmicultores, explicó que actualmente Honduras cuenta con unas 189,863 hectáreas cultivadas de palma y que la prioridad no es extender esa superficie, sino obtener mejores rendimientos en las plantaciones existentes. “No buscamos la expansión del cultivo, sino ser eficientes y producir más con lo que tenemos”, señaló Maradiaga, quien indicó que parte de ese esfuerzo incluye mejorar las prácticas agrícolas, recuperar plantaciones y avanzar hacia una producción libre de deforestación. Compartió que parte de esta visión renovada ha sido motivada por las nuevas exigencias de los mercados internacionales, aunque aseguró que la apuesta del sector va más allá de cumplir un requisito y busca consolidar un modelo que permita mejorar la productividad, garantizar prácticas sostenibles y mantener la competitividad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como parte de esa estrategia, informó que están trabajando en la creación de un acuerdo para un aceite de palma sostenible, que reuniría a productores, Gobierno, organizaciones y compradores bajo compromisos comunes. Añadió que también están impulsando herramientas de trazabilidad, capacitación para pequeños productores y una propuesta para aprovechar las aguas residuales de las plantas extractoras en las fincas, para disponer de agua durante los períodos de sequía. Estas acciones, dijo, buscan fortalecer un sector que en los últimos años ha enfrentado condiciones que han limitado su desarrollo. Recordó que una fuerte incidencia de plagas y enfermedades afectó alrededor del 10% de la producción nacional en 2020, mientras que desde 2021 las invasiones de tierra han golpeado a algunas de las plantaciones que registraban los mejores niveles de rendimiento. Aunque la fruta ha continuado cosechándose en varias de las zonas ocupadas, Maradiaga afirmó que las afectaciones se han reflejado en el desempeño del rubro. Según expuso, la producción ha registrado variaciones de hasta 15% durante los últimos cuatro años, mientras que las exportaciones acumulan una caída cercana al 20% desde 2021.

Pese a esas dificultades, la palma continúa siendo una importante fuente de divisas para el país. En 2025 Honduras exportó alrededor de $450 millones en aceite de palma, equivalentes a unas 371,000 toneladas, aunque este año los ingresos podrían reducirse un 5% debido a los precios internacionales, según indicó el experto. Frente a estos desafíos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien participó como invitado, aseguró que existe un compromiso de acompañar al sector palmero con medidas orientadas a proteger la inversión, facilitar el acceso a financiamiento y atender los problemas que han afectado su capacidad productiva. Como parte de esas acciones, señaló que desde el Legislativo se impulsó la Ley de Protección al Sector Agroindustrial, una normativa que, según explicó, busca reforzar la seguridad jurídica sobre las propiedades productivas y establecer obligaciones para que los operadores de justicia actúen ante denuncias de invasiones.