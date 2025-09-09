Palma africana gana terreno frente a la ganadería en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

El cultivo de palma africana se ha consolidado como un negocio rentable en Honduras y continúa ganando terreno entre productores que antes se dedicaban a otros rubros, como la ganadería. Los productores confirman que este cultivo tiene un alto potencial por su rentabilidad y se ubica entre los cinco principales rubros de exportación del país.

LA PRENSA conversó con líderes y productores, quienes aseguran que la transición de la ganadería a la palma comenzó hace 15 a 20 años y aún continúa, debido a la rentabilidad y la facilidad de producción que ofrece este cultivo. Algunos productores que antes se dedicaban únicamente a la ganadería u otros rubros ahora diversifican con la palma. "Creo que por lo menos un 35% a un 40% de los ganaderos de Atlántida, Colón y Cortés decidieron desplazar la ganadería por palma aceitera. Es más rentable y menos sacrificado que la ganadería, por eso han migrado", enfatizó Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh). Aunque Ferreira reconoce que el sector no está creciendo como hace 10 o 15 años, señala que los ganaderos siguen migrando hacia la siembra de palma. "Teniendo la posibilidad de migrar, emigran a la palma. El tema de la mano de obra es algo que no podemos dejar de tomar en cuenta: la gente ya no quiere involucrarse en el campo". Respecto a la inseguridad jurídica, indicó que en el país hay cerca de 70,000 hectáreas invadidas, lo que afecta a diversos sectores de la economía. Otros retos para los productores son que los costos de producción están dolarizados, mientras que los pagos se realizan en lempiras.

¿Hacia dónde exporta Honduras el aceite de palma?

Honduras exporta aceite de palma principalmente a Holanda, México, Italia, España, El Salvador y otros mercados como China, India y Estados Unidos. La mayor producción de palma aceitera se concentra en la zona norte del país, en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón y Yoro. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en 2023 la cadena de palma generó un volumen de 1.9 millones de toneladas métricas (TM) de fruta, 390,000 TM de aceite y 35,000 TM de aceite de palmiste. Fredy Villatoro, productor en Atlántida y miembro del consejo de administración de una planta extractora que aglutina a pequeños productores independientes, explicó que, aunque son rubros diferentes, el trabajo es más simple en el cultivo de palma que en la ganadería.

Altos precios de compra lo hace atractivo para los productores

"Los ganaderos han visto mayor rentabilidad en el cultivo de palma y menos complicado el manejo. Hay mucha diferencia: para producir leche y carne se necesitan más extensiones de tierra. Incluso el cultivo de la palma ha hecho que los precios de la tierra se encarezcan", apuntó.

Pese a que los precios no son estables, han llegado a picos altos. Por ejemplo, producir una tonelada de palma cuesta alrededor de 1,250 lempiras y se vende a 4,000 lempiras en promedio. "En 2022 llegamos a pagar 7,400 lempiras por tonelada en la planta, porque hubo precios históricos; pero también se ha vendido a 1,300 lempiras. Nunca ha bajado de lo que representa el costo de producción", detalló Villatoro. Actualmente, el promedio de venta es de 4,000 lempiras por tonelada métrica.

Plaga afecta el rendimiento de las fincas

El rendimiento de las fincas de palma se ha visto afectado por la pudrición de cogollo, una plaga causada por el oomiceto Phytophthora palmivora, que degrada el cogollo y se agrava con la humedad. Sus síntomas incluyen amarillamiento y necrosis de las hojas, olores fétidos y licuefacción del tejido interno. "Muchas fincas están siendo afectadas. Algunas logran recuperarse paulatinamente, mientras que otras apenas empiezan a sufrir la enfermedad. Es una plaga que va ganando terreno y ocasiona mucho gasto y esfuerzo controlarla".

Reglamento Europeo entra en vigencia el 30 de diciembre

Sobre los avances para cumplir con el Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación, Villatoro compartió que el 90% de las fincas están involucradas en el proceso, aunque en distintos niveles de avance. "Habrá quienes se quedarán fuera del mercado europeo y solo venderán en el mercado nacional". Actualmente, el 55% del aceite de palma hondureño se exporta a Europa. El Reglamento entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para pequeñas y medianas.

Crecimiento exponencial en el número de hectáreas

En 2006, Honduras tenía unas 89,000 hectáreas sembradas con palma africana; hoy son alrededor de 200,000. El sector cuenta con unos 18,000 productores activos, una cifra similar a la de fincas productoras. La palma aceitera es fuente de sustento para unas 18,600 familias hondureñas. Además, genera más de 40,000 empleos directos y 90,000 indirectos. José Chacón, director ejecutivo de Fenagh, manifestó que la palma es rentable para quienes ya están establecidos con plantaciones de más de diez años. "El mayor costo es la espera de al menos tres años para ver frutos", señaló.

Chacón reiteró que la falta de seguridad jurídica, evidenciada en las invasiones de tierras en Atlántida y Colón, limita la llegada de nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

