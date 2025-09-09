Palma africana gana terreno frente a la ganadería en Honduras

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/economia/honduras-productores-caida-exportacion-aceite-palma-africana-ME19599500" target="_blank">El cultivo de palma africana</a> se ha consolidado como un negocio rentable en Honduras y continúa ganando terreno entre productores que antes se dedicaban a otros rubros, como la ganadería.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/invasiones-tierra-crisis-industria-palma-aceitera-honduras-CJ19671641" target="_blank">Los productores confirman que este cultivo tiene un alto potencial</a> por su rentabilidad y se ubica entre los cinco principales rubros de exportación del país.