Canícula reduce producción de maíz, arroz y frijol en Honduras

Medina indicó que la mayoría de productores no cuentan con un sistema de riego, lo que los hace dependientes al 100% de las lluvias. Por la falta de precipitaciones, prevén un déficit de cosecha de entre 15% y 20%.La proyección inicial era de ocho millones de quintales de maíz; sin embargo, el veranillo, los altos costos de producción, el aumento y escasez de la mano de obra causarían una reducción de 1.5 millones de quintales, obteniendo, con esfuerzo, unos 6.5 millones de quintales.Es importante enfatizar que, aunque la producción anual es de entre 8 y 10 millones de quintales de maíz, el consumo es el doble.