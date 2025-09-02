¿Cómo estará el clima en Honduras este martes 2 de septiembre?

San Pedro Sula, Honduras

La entidad de previsión climática detalló que durante esta jornada prevalecerán condiciones secas en gran parte del territorio nacional durante las horas de la mañana.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre el pronóstico del clima que imperarán este martes 2 de septiembre de 2025 en las diferentes regiones de Honduras.

Sin embargo, en horas de la tarde se espera el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que generará precipitaciones débiles y aisladas en las regiones norte, centro y oriente del país.

Por su parte, la influencia de la brisa procedente del océano Pacífico provocará lluvias débiles y dispersas en el sur, occidente y suroccidente, de acuerdo con el pronóstico de Copeco.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 36 grados Celsius. La región sur, que comprende los departamentos de Choluteca y Valle serán los más cálidos durante este martes, según la entidad de contingencias.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades de Copeco recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante las precipitaciones, aunque no se prevén acumulados significativos en las áreas mencionadas.