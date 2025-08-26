Honduras duplicará capacidad de conectividad digital con modernización del Cable Maya

Puerto Cortés será clave en la expansión de la conectividad digital regional con la actualización del sistema submarino MAYA-1.2
Liberty Networks anunció el lanzamiento de MAYA-1.2, una versión modernizada del cable submarino MAYA-1 que duplicará su capacidad y fortalecerá la conectividad internacional de Centroamérica y el Caribe.
La reconfiguración del sistema, que representa una inversión de 250 millones de dólares, se extenderá a lo largo de 2,386 kilómetros y mantendrá tres puntos estratégicos de aterrizaje: Hollywood, Florida (EE. UU.), Puerto Cortés (Honduras) y Half Moon Bay (Gran Caimán). Se prevé que los trabajos finalicen en la primera mitad de 2026.
Con una capacidad mínima en anillo de 4 terabits por segundo (Tbps), la infraestructura permitirá conexiones más rápidas y seguras para empresas, gobiernos y comunidades.
“Durante más de 20 años hemos servido de manera confiable a las necesidades de conectividad de Honduras, y con esta inversión, junto con MANTA, estamos asegurando que estas necesidades se suplan para las próximas generaciones”, expresó Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America.
La modernización incluye el despliegue de equipos de última generación, con soporte para interfaces de 100G y 400G, lo que permitirá servicios más flexibles y escalables frente a la demanda de tráfico digital en la región.
Impacto directo para Honduras
Mayor capacidad: hasta 4 Tbps en cada dirección, más del doble de la capacidad actual.
Menor latencia: reducción a 19 milisegundos en la ruta corta (desde 21,4 ms) y a 29 milisegundos en la ruta larga (desde 70 ms).
Tecnología avanzada: sistemas SLTE que permiten carga flexible de espectro y mejoran el rendimiento frente a tecnologías heredadas de 10G/40G.
Además, el proyecto adoptará un enfoque sostenible al retirar y reciclar la porción sur del MAYA-1, lo que permitirá despejar espacio para la futura instalación de MANTA, un nuevo sistema panregional que reforzará aún más la conectividad internacional.
Para Honduras, esta actualización es fundamental para apoyar a los operadores y empresas locales, mejorar la resiliencia digital y consolidar las bases de una economía digital competitiva.