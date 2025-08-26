Honduras duplicará capacidad de conectividad digital con modernización del Cable Maya

San Pedro Sula

Puerto Cortés será clave en la expansión de la conectividad digital regional con la actualización del sistema submarino MAYA-1.2

Liberty Networks anunció el lanzamiento de MAYA-1.2, una versión modernizada del cable submarino MAYA-1 que duplicará su capacidad y fortalecerá la conectividad internacional de Centroamérica y el Caribe.

La reconfiguración del sistema, que representa una inversión de 250 millones de dólares, se extenderá a lo largo de 2,386 kilómetros y mantendrá tres puntos estratégicos de aterrizaje: Hollywood, Florida (EE. UU.), Puerto Cortés (Honduras) y Half Moon Bay (Gran Caimán). Se prevé que los trabajos finalicen en la primera mitad de 2026.

Con una capacidad mínima en anillo de 4 terabits por segundo (Tbps), la infraestructura permitirá conexiones más rápidas y seguras para empresas, gobiernos y comunidades.