Honduras redujo en 15,5 % su factura petrolera en primer semestre

La compra de combustibles, lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica en Honduras entre enero y junio disminuyó gracias a una caída del 11,3 % en el precio internacional

  • 19 de agosto de 2025 a las 16:21 -
  • Agencia EFE
Una manguera de combustible en una estación de servicio hondureña.

Tegucigalpa.

Honduras destinó 1.181,1 millones de dólares a la importación de combustibles durante el primer semestre de 2025, una disminución del 15,5 % respecto a los 1.398,5 millones de dólares pagados en el mismo periodo de 2024, informó este martes el Banco Central hondureño (BCH).

La compra de combustibles, lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica en Honduras entre enero y junio disminuyó gracias a una caída del 11,3 % en el precio internacional y a una disminución del 4,7 % en el volumen adquirido, precisó el emisor del Estado en un informe.

Según la institución hondureña, a junio, el precio promedio de los combustibles importados por Honduras se situó en 82,92 dólares por barril, menor en un 11,3 % con relación al reportado en igual periodo de 2024, lo cual generó un ahorro de 162,3 millones de dólares en la factura petrolera.

La compra de diésel ascendió a 403,5 millones de dólares, un 19,8 % menos que en 2024 (501,3 millones), señaló el Banco Central.

La gasolina superior costó 255,1 millones, una caída del 3,5 % respecto a los 264,4 millones del año anterior, mientras que la gasolina regular sumó 187 millones, 6,7 % menos que los 200,5 millones de 2024, detalló la entidad financiera.

Por su parte, la importación de búnker, utilizado principalmente en la generación de energía térmica, se redujo en un 32,5 %, al pasar de 314,7 millones a 212,5 millones de dólares.

En contraste, la compra de queroseno y gas licuado para uso doméstico aumentó 4,6 %, al subir de 117,3 a 122,7 millones de dólares, precisó el Banco Central.

Honduras importó 14,2 millones de barriles de derivados del petróleo en los primeros seis meses, lo que representa 4,7 % menos frente a los 14,9 millones de barriles comprados en el mismo periodo de 2024.

