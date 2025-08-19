Honduras redujo en 15,5 % su factura petrolera en primer semestre

Tegucigalpa.

Honduras destinó 1.181,1 millones de dólares a la importación de combustibles durante el primer semestre de 2025, una disminución del 15,5 % respecto a los 1.398,5 millones de dólares pagados en el mismo periodo de 2024, informó este martes el Banco Central hondureño (BCH). La compra de combustibles, lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica en Honduras entre enero y junio disminuyó gracias a una caída del 11,3 % en el precio internacional y a una disminución del 4,7 % en el volumen adquirido, precisó el emisor del Estado en un informe.

Según la institución hondureña, a junio, el precio promedio de los combustibles importados por Honduras se situó en 82,92 dólares por barril, menor en un 11,3 % con relación al reportado en igual periodo de 2024, lo cual generó un ahorro de 162,3 millones de dólares en la factura petrolera. La compra de diésel ascendió a 403,5 millones de dólares, un 19,8 % menos que en 2024 (501,3 millones), señaló el Banco Central. La gasolina superior costó 255,1 millones, una caída del 3,5 % respecto a los 264,4 millones del año anterior, mientras que la gasolina regular sumó 187 millones, 6,7 % menos que los 200,5 millones de 2024, detalló la entidad financiera.