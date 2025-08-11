Deuda externa pública hondureña supera los $10,000 millones

Tegucigalpa.

Honduras cerró el primer semestre de 2025 con una deuda externa pública de 10.013,3 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9,3 % en comparación con el mismo período de 2024, informó este lunes el Banco Central hondureño (BCH). Según un informe de la autoridad monetaria, la deuda pública reportó un incremento de 854,3 millones de dólares, pasando de 9.159 millones de dólares en el primer semestre de 2024 a 10.013,3 millones en los primeros seis meses de 2025.

Aunque la deuda subió respecto a junio de 2024, en comparación con diciembre de 2024 (10.206,1 millones) el saldo registró una reducción de 192,8 millones de dólares. Esta disminución obedece principalmente a mayores pagos de capital —574,2 millones de dólares— frente a desembolsos recibidos por 281,2 millones de dólares, lo que resultó en una amortización neta de 293 millones de dólares, lo cual fue contrarrestado por una variación cambiaria desfavorable que aumentó el saldo en 100,2 millones, explicó el BCH. Del total del endeudamiento, la mayor parte de la deuda corresponde al Gobierno General con 9.005,6 millones de dólares (89,9 %); le sigue el Banco Central de Honduras con 880,4 millones (8,8 %), las Empresas Públicas No Financieras acumulan 110,6 millones (1,1 %) y las Instituciones Públicas Financieras 16,7 millones (0,2%), detalló.

Multilaterales, principales acreedores

Por tipo de acreedor, los organismos multilaterales concentran 69 % (6.909,9 millones de dólares); los acreedores comerciales (instituciones financieras y proveedores) representan 20,6 % (2.066,7 millones), y las instituciones bilaterales el 10,4 % restante (1.036,7 millones).