Tabla posiciones Liga Española tras triunfo de Real Madrid: Barcelona preocupado

Real Madrid superó, con complicaciones, por 2-0 al Sevilla que acabó jugando con 10 hombres en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Liga Española 2025-2026.

Mucho tendrá que agradecer Xabi Alonso este sábado a Thibaut Courtois, pues el portero belga fue clave con grandes tapadas para mantener el arco en cero del Real Madrid ante un Sevilla que llegó a la capital española con intenciones de hacer daño y casi lo consigue.

Encontró el conjunto merengue el gol de la ventaja a balón parado, en un tiro libre cobrado por el brasileño Rodrygo y en el área se levantó el inglés Jude Bellingham para cabecear la pelota que terminó en el fondo del arco del griego Odisseas Vlachodimos.

Sevilla se quedó con uno menos en el minuto 68 por la expulsión del defensa brasileño Marcao, que vio su segunda amarilla tras una falta contra Bellingham. Había sido amonestado por una dura entrada sobre Rodrygo.

Real Madrid cerró la victoria en los últimos minutos con gol de Kylian Mbappé. El árbitro pitó un penal a favor de los blancos por falta contra Rodrygo dentro del área y el delantero francés no falló desde los doce pasos para sumar su gol 59 del año.

Este triunfo le permite al Real Madrid seguir en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga y le mete presión al Barcelona. El equipo madridista llegó a 42 puntos y se puso a uno del líder azulgrana.

Los de Hansi Flick tendrán una prueba difícil el domingo visitando al Villarreal en El Madrigal. El Submarino Amarillo es tercero en la clasificación con 35 puntos, pero con (el de mañana) tres partidos pendientes.