Envían a prisión a miembro de "Los Coleman" por tráfico de drogas en Puerto Cortés

San Pedro Sula, Honduras

Un juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó este martes 4 de agosto de 2026 la detención judicial de Harber Eulises Chávez Pérez , capturado en Puerto Cortés, Cortés, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con tráfico de drogas y tráfico ilegal de armas.

La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado realizada en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, donde el juez determinó que Chávez Pérez deberá permanecer recluido mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Al imputado, supuesto miembro de la estructura criminal "Los Coleman" se le acusa como supuesto responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado y tráfico ilegal de armas y municiones de uso prohibido y comercial, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras.

Durante la audiencia, la Fiscalía del Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal, expuso los hechos investigados y solicitó la imposición de una medida cautelar que restringiera la libertad del acusado.

Por su parte, la defensa rechazó los señalamientos presentados por la Fiscalía y solicitó que se mantuviera el estado de inocencia de su representado mientras avanza el proceso.

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El juez resolvió imponer la medida de detención judicial al considerar, entre otros aspectos, el peligro de fuga. Chávez Pérez fue remitido al Centro Penitenciario de El Progreso, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La Audiencia Inicial del caso quedó programada para las 10:00 de la mañana del jueves 6 de agosto, fecha en la que se continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

Según la información proporcionada por el Poder Judicial, agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizaban desde el 13 de mayo diligencias en la barra del río Chamelecón y aldeas cercanas por investigaciones relacionadas con una estructura dedicada presuntamente al almacenamiento de armas y traslado de drogas.