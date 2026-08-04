  1. Inicio
  2. · Sucesos

Envían a prisión a miembro de "Los Coleman" por tráfico de drogas en Puerto Cortés

Un juez dictó detención judicial contra Harber Eulises Chávez Pérez, capturado en Puerto Cortés, acusado por tráfico de drogas agravado y tráfico ilegal de armas.

Envían a prisión a miembro de Los Coleman por tráfico de drogas en Puerto Cortés

Harber Eulises Chávez Pérez fue remitido al Centro Penitenciario de El Progreso tras la resolución de un juez que le impuso detención judicial por los delitos que se le imputan.
VER MÁS FOTOS
San Pedro Sula, Honduras

Un juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó este martes 4 de agosto de 2026 la detención judicial de Harber Eulises Chávez Pérez, capturado en Puerto Cortés, Cortés, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con tráfico de drogas y tráfico ilegal de armas.

La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado realizada en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, donde el juez determinó que Chávez Pérez deberá permanecer recluido mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Al imputado, supuesto miembro de la estructura criminal "Los Coleman" se le acusa como supuesto responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado y tráfico ilegal de armas y municiones de uso prohibido y comercial, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras.

Durante la audiencia, la Fiscalía del Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal, expuso los hechos investigados y solicitó la imposición de una medida cautelar que restringiera la libertad del acusado.

Por su parte, la defensa rechazó los señalamientos presentados por la Fiscalía y solicitó que se mantuviera el estado de inocencia de su representado mientras avanza el proceso.

El juez resolvió imponer la medida de detención judicial al considerar, entre otros aspectos, el peligro de fuga. Chávez Pérez fue remitido al Centro Penitenciario de El Progreso, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La Audiencia Inicial del caso quedó programada para las 10:00 de la mañana del jueves 6 de agosto, fecha en la que se continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

Según la información proporcionada por el Poder Judicial, agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizaban desde el 13 de mayo diligencias en la barra del río Chamelecón y aldeas cercanas por investigaciones relacionadas con una estructura dedicada presuntamente al almacenamiento de armas y traslado de drogas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias