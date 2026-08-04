Saraí Espinal no amenazó con investigar perfiles por publicar presuntos delitos JOH

San pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal, una supuesta amenaza de investigar los perfiles que expongan presuntos delitos del expresidente Juan Orlando Hernández.

La afirmación es falsa: no hay registros en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales consultadas que respalden la advertencia atribuida a Espinal.

Espinal también confirmó a LA PRENSA que la información difundida en redes sociales es falsa.

“SARAI ESPINAL ADVIERTE QUE PAGINAS QUE INSULTEN, DENIGREN, Y EXPONGAN DELITOS DE JOH SERA INVESTIGADA, Y SE LLAGARA A LAS ÚLTIMAS INSTANCIAS PARA PROCESAR A LA PERSONA PROPIETARIA”, dice textualmente una publicación en Facebook, difundida desde el 3 de agosto.