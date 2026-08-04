Saraí Espinal no amenazó con investigar perfiles por publicar presuntos delitos JOH

San pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal, una supuesta amenaza de investigar los perfiles que expongan presuntos delitos del expresidente Juan Orlando Hernández.
La afirmación es falsa: no hay registros en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales consultadas que respalden la advertencia atribuida a Espinal.
Espinal también confirmó a LA PRENSA que la información difundida en redes sociales es falsa.
“SARAI ESPINAL ADVIERTE QUE PAGINAS QUE INSULTEN, DENIGREN, Y EXPONGAN DELITOS DE JOH SERA INVESTIGADA, Y SE LLAGARA A LAS ÚLTIMAS INSTANCIAS PARA PROCESAR A LA PERSONA PROPIETARIA”, dice textualmente una publicación en Facebook, difundida desde el 3 de agosto.
Juan Orlando Hernández enfrenta en libertad a la justicia hondureña tras regresar de Estados Unidos semanas atrás, luego de recibir un indulto concedido por el presidente Donald Trump, que se hizo efectivo en diciembre de 2025.
Cita falsa
En primer lugar, se realizó una búsqueda con palabras clave relacionadas con la supuesta advertencia atribuida a Saraí Espinal, sin encontrar resultados que respaldaran que la diputada hubiera emitido esa declaración.
LA PRENSA también buscó fragmentos textuales de la supuesta declaración en otros motores de búsqueda y revisó las cuentas de la diputada en Facebook, Instagram, X y TikTok. No encontró registros de la afirmación, más allá de la publicación viral.
Además, LA PRENSA contactó a Saraí Espinal, quien confirmó que la cita atribuida a ella es falsa.
En conclusión, es falso que Saraí Espinal advirtiera que investigaría a las páginas que insultaran o denigraran a Juan Orlando Hernández.