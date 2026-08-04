Asfura no dijo que subir los combustibles cada semana sea un apoyo económico

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye al presidente Nasry Asfura una declaración sobre el aumento semanal en el precio de los combustibles. Según el contenido difundido, el mandatario habría afirmado durante su discurso de seis meses de gestión que esas alzas representan un apoyo económico para la población. La afirmación es falsa. Aunque Asfura sí se refirió al incremento en el precio de los combustibles durante su presentación del 31 de julio, no pronunció literalmente la frase que se le atribuye en redes sociales. "Nasry Asfura: subirle a la gasolina de lunes a lunes es darle apoyo económico a la gente. La nueva fórmula para apoyar al pueblo", se lee textualmente en un arte que despliega el post que ha sido compartido en Facebook más de 150 veces desde el 3 de agosto de 2026.

Asfura presentó su informe de rendición de cuentas correspondiente a los primeros seis meses de gobierno, equivalentes a 183 días de gestión. Durante el acto, reiteró su promesa de construir una “Honduras diferente para el 27 de enero de 2030”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su participación, Asfura sí anunció un aumento en el precio de los combustibles, pero no afirmó que este se debiera al dinamismo económico de la población.

Cita falsa

Una revisión de la cuenta oficial de la Presidencia de Honduras en X permitió localizar el video completo del discurso pronunciado por Asfura durante la presentación de su informe correspondiente a los primeros seis meses de gobierno, el 31 de julio de 2026. A partir del minuto 39:47 de la transmisión, el mandatario aborda el tema de los combustibles. Sin embargo, en ningún momento pronuncia la frase que se le atribuye en redes sociales. Lo que realmente afirma es: "A pesar de los aumentos registrados en esta semana y la próxima, el gobierno brinda un apoyo económico temporal con un subsidio de 38 lempiras por galón de diésel y cerca de 1,200 millones de lempiras han sido invertidos como subsidio en combustibles en general. Esto sirve como ayuda al pueblo".

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El presidente Nasry Asfura presenta el informe de gestión de los primeros seis meses de Gobierno, bajo el lema “Un Gobierno que Hace”.



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📺 Sigue la transmisión en YouTube:... — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) July 31, 2026

Esto confirma que la publicación viral saca de contexto las declaraciones del mandatario. Aunque Asfura se refirió al incremento en los precios de los combustibles, lo hizo para explicar que el Gobierno mantiene un subsidio temporal como medida de alivio económico, y no para afirmar que los aumentos semanales representan, por sí mismos, un apoyo para la población. Además, una búsqueda en Google con las palabras clave “Discurso + Nasry Asfura + seis meses de gobierno” permitió localizar diversas publicaciones de medios de comunicación ( 1 , 2 , 3 ) sobre la rendición de cuentas presentada por el presidente el 31 de julio de 2026. En ninguna de esas coberturas aparece la frase atribuida al mandatario ni existe registro de que haya formulado esa declaración durante el acto oficial.