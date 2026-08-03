Video no muestra captura de hondureños cerca de isla Conejo, sino de ecuatorianos frente a costa salvadoreña

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video presentado como la persecución y captura de dos hondureños por miembros de la Fuerza Naval de El Salvador. Las publicaciones aseguran que los hombres transportaban droga en una lancha cerca de isla Conejo. La afirmación es falsa. La grabación corresponde a un operativo realizado el 17 de julio de 2026, en el que autoridades salvadoreñas interceptaron a dos ciudadanos ecuatorianos que transportaban 1,362 kilogramos de cocaína, valorados en aproximadamente 34 millones de dólares. La incautación ocurrió en mar abierto, al sur de la bocana El Cordoncillo, frente a la costa de El Salvador. El procedimiento no estuvo relacionado con ciudadanos hondureños ni ocurrió en las cercanías de isla Conejo. "Ejército salvadoreño captura a dos hondureños con droga en Isla Conejo", dice textualmente la descripción de una entrada difundida en Facebook desde el 2 de agosto.

El 14 de julio de 2026, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, visitó isla Conejo para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades del conflicto de 1969 y reafirmar la soberanía hondureña sobre el islote. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la ceremonia, el mandatario encabezó la izada de la bandera nacional e hizo un llamado a mantener la paz y la cooperación entre los países de la región. Tras la visita, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, restó importancia al acto de soberanía realizado por Honduras. No obstante, a través de su cuenta oficial en X, advirtió que su gobierno continuaría intensificando las operaciones contra el narcotráfico en el Golfo de Fonseca, zona donde se ubica Isla Conejo. La visita presidencial también dio lugar a una ola de desinformación en redes sociales. Como parte de su cobertura, LA PRENSA Verifica desmintió 14 contenidos falsos o engañosos relacionados con el evento, entre ellos citas fabricadas atribuidas a figuras políticas, videos manipulados con inteligencia artificial, material presentado fuera de contexto y narrativas que intentaban mostrar una supuesta escalada militar entre Honduras y El Salvador. El Gobierno de El Salvador descartó cualquier escenario de confrontación militar con Honduras y respondió mediante canales diplomáticos y declaraciones públicas de sus principales autoridades.

No fue en isla Conejo

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video que circula en redes sociales, se encontró la misma secuencia publicada en la cuenta oficial de Noticiero El Salvador en la red social X. La publicación informa que la Marina Nacional de El Salvador capturó a dos ciudadanos ecuatorianos durante un operativo marítimo realizado al sur de la bocana El Cordoncillo, en mar abierto frente a la costa salvadoreña. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se efectuó el 17 de julio de 2026 y permitió el decomiso de 1,362 kilogramos de cocaína, valorados en aproximadamente 34 millones de dólares.

La Marina Nacional incautó 1,362 kilogramos de cocaína valorados en aproximadamente $34 millones durante una operación marítima realizada al sur de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque.



En el procedimiento fueron capturados dos ciudadanos ecuatorianos y... pic.twitter.com/sqE3ENv1Iw — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 31, 2026

La búsqueda inversa también localizó varias publicaciones ( 1 , 2 , 3 ) que difundieron el mismo video. En todos los casos, las imágenes fueron atribuidas al operativo en el que las autoridades salvadoreñas capturaron a dos ciudadanos ecuatorianos en aguas jurisdiccionales de El Salvador y decomisaron 1,362 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de 34 millones de dólares.