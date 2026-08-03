Es falso que Bukele dijera que JOH estaría en el CECOT si fuese salvadoreño

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la afirmación de que, si Juan Orlando Hernández fuera salvadoreño, ya estaría recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La afirmación es falsa. No existe registro público de que Bukele haya pronunciado esas palabras en discursos, entrevistas, publicaciones oficiales o declaraciones recogidas por medios de comunicación confiables. La publicación tampoco presenta un video, audio, documento oficial ni enlace verificable que demuestre que el mandatario salvadoreño hizo esa declaración. “Según manifestó el Mandatario Salvadoreño Nayib Bukele si Juan Orlando Hernandez fuera de su País ya estuviera en el CECOT”, dice textualmente la descripción de una entrada de Facebook, compartida decenas de veces desde el 1 de agosto de 2026.

La publicación surge en medio de una ola de contenidos falsos relacionados con declaraciones anteriores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En distintas ocasiones, Bukele afirmó que Hernández obtuvo de manera fraudulenta la reelección presidencial. Una de esas declaraciones aparece en una entrevista difundida por el medio hondureño UNE TV el 13 de marzo de 2018. Los registros más recientes identificados en esta revisión sobre declaraciones o publicaciones de Bukele relacionadas con Juan Orlando Hernández y su gobierno corresponden a 2021, cuando el mandatario salvadoreño publicó mensajes sobre la denominada Lista Engel. Hasta la fecha de esta verificación, no se identificaron declaraciones públicas de Nayib Bukele sobre el regreso a Honduras ni sobre la situación legal actual de Juan Orlando Hernández.

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