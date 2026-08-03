Dos mujeres que estuvieron con Liam Payne antes de morir aseguran que les pidió perdón de rodillas

Las declaraciones de dos mujeres que estuvieron con Liam Payne pocas horas antes de su muerte fueron reveladas casi dos años después de permanecer bajo reserva judicial.

Sus testimonios forman parte de la investigación sobre el fallecimiento del exintegrante de One Direction, ocurrido el 16 de octubre de 2024 en el hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Según la información divulgada por Infobae, las mujeres, identificadas como Aldana y Lucila, aseguraron que fueron contactadas por el cantante a través de WhatsApp, luego de que este encontrara sus anuncios en una página de servicios para adultos.

Payne les ofreció 5,000 dólares para acompañarlo durante el día y envió fotografías y una videollamada para confirmar su identidad antes de que ambas llegaran al hotel.

En sus declaraciones ante la Justicia, las testigos relataron que el cantante intentó realizar el pago mediante una transferencia internacional, pero la operación nunca se concretó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Afirmaron que permanecieron alrededor de cinco horas en la habitación, donde consumieron bebidas alcohólicas y mantuvieron relaciones sexuales consentidas.

Las mujeres también describieron que la habitación estaba desordenada y que había indicios de consumo de drogas. Una de ellas declaró que Payne les pidió ayuda para conseguir más sustancias, aunque ambas aseguraron que no podían hacerlo.

Estos relatos coinciden con los resultados de la investigación, que determinaron la presencia de alcohol, cocaína y medicamentos en el organismo del artista.

De acuerdo con los testimonios, la relación entre las partes comenzó a tensarse cuando insistieron en recibir el dinero prometido. Payne realizó varias llamadas telefónicas intentando resolver el pago y, en un momento de frustración, les ofreció un reloj Rolex como compensación, aunque finalmente lo rompió tras un episodio de enojo.

Antes de abandonar el hotel, las mujeres señalaron que el cantante se disculpó por lo ocurrido y les pidió que permanecieran con él. Sin embargo, decidieron retirarse sin recibir el pago acordado. También informaron al personal del hotel sobre algunos daños ocasionados en la habitación durante ese episodio.