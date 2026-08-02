La espera está por terminar: Sin Bandera regresa a Honduras este 6 y 8 de agosto

La cuenta regresiva ha comenzado para el esperado reencuentro de Sin Bandera con el público hondureño.
Como parte del exitoso ESCENAS TOUR 2026, el dúo ofrecerá dos únicas presentaciones en el país: el jueves 6 de agosto en Expocentro, San Pedro Sula, y el sábado 8 de agosto en el Coliseo Nacional de Ingenieros, Tegucigalpa. Ambos conciertos son producidos por CR Entertainment y Conciertos Honduras, y presentados por BAC Credomatic.
Los boletos para ambas presentaciones continúan disponibles a través de www.eticket.hn y en los kioscos oficiales de Eticket, ubicados en Mall Multiplaza Tegucigalpa y Mall Multiplaza San Pedro Sula. El público aún está a tiempo de vivir una noche inolvidable junto a Sin Bandera, disfrutando de un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones y las canciones de su más reciente producción discográfica, ESCENAS.
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Reconocido dúo
Durante más de dos décadas, Leonel García y Noel Schajris han construido una de las trayectorias más exitosas del pop en español, conquistando al público con canciones que han acompañado innumerables historias de vida.
Su reencuentro con Honduras permitirá volver a disfrutar en vivo de éxitos como "Entra en Mi Vida", "Kilómetros", "Que Lloro", "Mientes Tan Bien", "Y Llegaste Tú" y "Te Vi Venir", en un recorrido musical que promete emocionar tanto a quienes los han seguido desde sus inicios como a las nuevas generaciones.
Cada presentación del ESCENAS TOUR 2026 ha sido concebida para ofrecer una producción de primer nivel, donde la calidad musical, la puesta en escena y la cercanía con el público se combinan para crear una experiencia inolvidable. Bajo la filosofía CR Experience, la compañía continúa desarrollando experiencias que elevan el estándar del entretenimiento en Honduras y fortalecen la conexión entre los artistas y su público.
Ganadores de dos Latin Grammy, con múltiples nominaciones internacionales, más de 12 billones de reproducciones en plataformas digitales y 3 billones de visualizaciones en YouTube, Sin Bandera continúa consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes de la música en español.
Su gira ESCENAS TOUR 2026 ha recorrido gran parte del continente, reafirmando el vínculo que el dúo mantiene con millones de seguidores alrededor del mundo.