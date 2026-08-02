La espera está por terminar: Sin Bandera regresa a Honduras este 6 y 8 de agosto

San Pedro Sula, Honduras.

La cuenta regresiva ha comenzado para el esperado reencuentro de Sin Bandera con el público hondureño.

Como parte del exitoso ESCENAS TOUR 2026, el dúo ofrecerá dos únicas presentaciones en el país: el jueves 6 de agosto en Expocentro, San Pedro Sula, y el sábado 8 de agosto en el Coliseo Nacional de Ingenieros, Tegucigalpa. Ambos conciertos son producidos por CR Entertainment y Conciertos Honduras, y presentados por BAC Credomatic.

Los boletos para ambas presentaciones continúan disponibles a través de www.eticket.hn y en los kioscos oficiales de Eticket, ubicados en Mall Multiplaza Tegucigalpa y Mall Multiplaza San Pedro Sula. El público aún está a tiempo de vivir una noche inolvidable junto a Sin Bandera, disfrutando de un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones y las canciones de su más reciente producción discográfica, ESCENAS.

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Reconocido dúo

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Durante más de dos décadas, Leonel García y Noel Schajris han construido una de las trayectorias más exitosas del pop en español, conquistando al público con canciones que han acompañado innumerables historias de vida.

Su reencuentro con Honduras permitirá volver a disfrutar en vivo de éxitos como "Entra en Mi Vida", "Kilómetros", "Que Lloro", "Mientes Tan Bien", "Y Llegaste Tú" y "Te Vi Venir", en un recorrido musical que promete emocionar tanto a quienes los han seguido desde sus inicios como a las nuevas generaciones.