Sin Bandera regresa a Honduras: todo está listo para una noche de romance

La espera está por terminar para los amantes de la música romántica. El reconocido dúo Sin Bandera volverá a Honduras el próximo jueves 6 de agosto, cuando se presente en Expocentro de San Pedro Sula, como parte de su exitosa gira "Escenas Tour", un espectáculo que celebra sus 25 años de trayectoria con un recorrido por las canciones que han marcado a varias generaciones. La presentación estaba prevista originalmente para el 30 de abril, pero fue pospuesta por razones de fuerza mayor y logística, según informó la productora CR Entertainment. La nueva fecha quedó fijada para el 6 de agosto, mientras que el concierto en Tegucigalpa se realizará el 8 de agosto. La organización confirmó que los boletos adquiridos para las fechas originales continúan siendo válidos y conservan las mismas localidades y beneficios. Durante el concierto, el público podrá disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, entre ellos "Entra en mi vida", "Kilómetros", "Que lloro", "Mientes tan bien", "Sirena", "Y llegaste tú", "Te vi venir" y "Suelta mi mano", canciones que se han convertido en clásicos de la música en español y que continúan acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Boletos a la venta

El concierto iniciará a las 9:30 de la noche en el Centro de Convenciones Felipe Argüello, Expocentro. Las localidades incluyen:

- Experiencia BAC por L5,354 (2X1 BAC L2,677)

- Sin Bandera Lovers por L4,938 y (2x1 BAC L2,469)

- General por L1,683 (20% BAC L337 y 2X1 BAC L841) Adquiere promociones exclusivas si eres tarjetahabiente BAC, tal como se muestra arriba, tendrás descuentos del 20% y beneficios de 2x1 en las tres zonas. Puedes hacer la compra en línea en el sitio web www.eticket.hn o en el kiosko E-Ticket ubicado en Mall Multiplaza SPS.

Un dúo que revolucionó la balada en español