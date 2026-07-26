Sin Bandera regresa a Honduras: todo está listo para una noche de romance

La espera está por terminar para los amantes de la música romántica. El reconocido dúo Sin Bandera volverá a Honduras el próximo jueves 6 de agosto, cuando se presente en Expocentro de San Pedro Sula, como parte de su exitosa gira "Escenas Tour", un espectáculo que celebra sus 25 años de trayectoria con un recorrido por las canciones que han marcado a varias generaciones.
La presentación estaba prevista originalmente para el 30 de abril, pero fue pospuesta por razones de fuerza mayor y logística, según informó la productora CR Entertainment.
La nueva fecha quedó fijada para el 6 de agosto, mientras que el concierto en Tegucigalpa se realizará el 8 de agosto. La organización confirmó que los boletos adquiridos para las fechas originales continúan siendo válidos y conservan las mismas localidades y beneficios.
Durante el concierto, el público podrá disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, entre ellos "Entra en mi vida", "Kilómetros", "Que lloro", "Mientes tan bien", "Sirena", "Y llegaste tú", "Te vi venir" y "Suelta mi mano", canciones que se han convertido en clásicos de la música en español y que continúan acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.
Boletos a la venta
El concierto iniciará a las 9:30 de la noche en el Centro de Convenciones Felipe Argüello, Expocentro.
Las localidades incluyen:
- Experiencia BAC por L5,354 (2X1 BAC L2,677)
- Sin Bandera Lovers por L4,938 y (2x1 BAC L2,469)
- General por L1,683 (20% BAC L337 y 2X1 BAC L841)
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Un dúo que revolucionó la balada en español
Formado en el año 2000 por el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris, Sin Bandera se convirtió rápidamente en uno de los referentes más importantes del pop romántico latinoamericano.
La combinación de sus voces, armonías impecables y composiciones cargadas de emociones les permitió conquistar escenarios en América y Europa, convirtiéndose en un fenómeno musical que continúa vigente más de dos décadas después.
Su actual "Escenas Tour" conmemora un cuarto de siglo de carrera artística y reúne un repertorio cuidadosamente seleccionado para revivir los momentos más importantes de su trayectoria.
La gira ha recorrido diversos países de Latinoamérica y continuará durante los próximos meses con presentaciones en México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, consolidando el legado de una de las agrupaciones más exitosas del género romántico.
La esencia artística de Sin Bandera se distingue por sus letras profundas, interpretaciones cargadas de sensibilidad y una propuesta musical donde predominan el piano, las guitarras acústicas y los arreglos vocales.
Su capacidad para transmitir historias de amor, desamor, esperanza y reconciliación ha hecho que sus conciertos sean experiencias íntimas en las que el público canta de principio a fin.
Con un espectáculo que promete emociones, nostalgia y una impecable producción, el regreso de Sin Bandera se perfila como uno de los conciertos más esperados del año en Honduras.
La expectativa es alta entre los fanáticos, quienes finalmente podrán reencontrarse con el dúo después del cambio de fecha y vivir una noche dedicada a esas canciones que han acompañado innumerables historias de amor.