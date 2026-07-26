"El vengador fantasma" será protagonizado por Ryan Gosling

Ryan Gosling protagonizará Ghost Rider, la nueva apuesta de Marvel Studios dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con estreno previsto para 2028.

El anuncio fue realizado por el presidente del estudio, Kevin Feige, durante el panel de Marvel en el Hall H de la Comic-Con de San Diego, ante una sala que reaccionó con euforia al ver al actor subir al escenario.

La estrella encarnará a Johnny Blaze, el acróbata de motocicletas que, tras vender su alma al diablo, queda unido a un demonio sobrenatural y se convierte en el Espíritu de la Venganza.

Se trata de un ser de calavera en llamas que monta una motocicleta ardiente, posee superfuerza, maneja látigos de fuego y puede obligar a sus víctimas a revivir el dolor emocional que han causado a otros mediante la llamada “Mirada de la Penitencia”.

El personaje fue creado por el guionista Gary Friedrich y el ilustrador Mike Ploog, y tuvo su primera aparición en 1972 en el número 5 de Marvel Spotlight.

La dirección estará a cargo de Shawn Levy, quien ya trabajó con el UCM en Deadpool & Wolverine.

Además, el guion será escrito por Jonathan Tropper, con quien tanto Levy como Gosling ya colaboraron en Star Wars: Starfighter, cinta de la saga galáctica prevista para el 28 de mayo de 2027.

Fue precisamente durante el rodaje de esa producción donde nació la conversación que derivó en el proyecto.

“Gosling es lo máximo. Lo digo con enorme respeto“, declaró Levy ante el público del Hall H. El cineasta explicó que, mientras filmaban Starfighter, el intérprete comenzó a hablar del personaje y él no tardó en unirse a la idea.

“Hermano, vamos a dar una vuelta”, dijo, en alusión al lema del Motorista Fantasma. “Nos vemos en 2028”, añadió.

Por su parte, el nominado al Oscar tomó la palabra para reconocer su vínculo con el personaje. “Como saben, este es un personaje que he querido interpretar por mucho tiempo. Kevin, Josh Horowitz, Hall H, gracias”, afirmó desde el escenario.

La referencia a Horowitz no fue casual: el periodista había presionado públicamente a Feige semanas antes, durante el junket de Spider-Man: Brand New Day, sobre por qué Gosling aún no era Ghost Rider.

En el panel, el presidente de Marvel Studios repitió la broma en vivo y terminó presentando al actor ante el auditorio.

Ryan Gosling será el segundo intérprete en llevar el personaje a la pantalla grande. Nicolas Cage protagonizó dos películas para Sony: Ghost Rider (2007) y Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011), que en conjunto recaudaron más de 361 millones de dólares en todo el mundo.

Ambas recibieron críticas mayoritariamente negativas. Posteriormente, los derechos del personaje revirtieron a Marvel Studios, que lo adaptó para la serie de televisión Agents of S.H.I.E.L.D., donde Gabriel Luna interpretó a Robbie Reyes, una versión más joven y latina del Motorista Fantasma.

Luna estuvo a punto de retomar el rol en una serie independiente para Hulu, pero el proyecto fue cancelado en 2019.