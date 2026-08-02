Alicia Villarreal enfrenta demanda laboral por 11 millones de pesos

México.

La cantante mexicana Alicia Villarreal enfrenta un proceso legal que podría meterla en serios problemas en caso de no atenderse. La demanda en cuestión exige el pago de hasta 11 millones de pesos por un presunto conflicto de trabajo, situación que la intérprete rechazó en sus declaraciones.

Según reportes de medios locales, el caso en contra de la artista se vincula a una persona que prestó servicios a Cruz Martínez, exesposo de la cantante y de quien se divorció en fechas recientes. Al ser notificada sobre la querella, Villarreal ofreció una entrevista telefónica para fijar su postura sobre el caso.

"Es una locura, imagínate. No es la primera vez que me hacen esto. Esta demanda no proviene de un trabajador mío, sino del padre de mis hijos. Considero esto una injusticia y tomé cartas en el asunto", declaró la artista.