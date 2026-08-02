Fresh Bodden estrena su tema "Fumeteo", un raspe junto a Randy

Fresh Bodden continúa viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera con el lanzamiento oficial de "Fumeteo", su nueva colaboración junto al puertorriqueño Randy, integrante del legendario dúo Jowell & Randy.
El sencillo, ya disponible en todas las plataformas digitales, llega después de semanas de expectativa generada por sus adelantos en redes sociales, donde miles de seguidores esperaban su estreno y hoy impulsan la canción con videos, challenges y mensajes desde Honduras, Puerto Rico, España, Estados Unidos, México y otros países.
La relación artística entre Fresh Bodden y Randy no es nueva. Ambos colaboraron anteriormente en "Bam Bam Remix", y ahora vuelven a unir sus voces en "Fumeteo", una producción que marca la primera participación de Randy dentro del movimiento del Raspe.
El lanzamiento llega después del éxito alcanzado por "Kerriko Remix" junto a Jowell, que ya supera los 14 millones de reproducciones en YouTube, consolidando la relación musical que Fresh ha construido con los dos integrantes del icónico dúo puertorriqueño.
"Fumeteo" fue producido en Medellín, Colombia, por los hondureños ALEMVN y Eduk, alias Los Ninjas, mientras que el videoclip estuvo bajo la dirección de Rigoberto Genao, de RSK Fama Films, y fue filmado en Provenza, uno de los sectores más representativos de la ciudad.
Inspirado en la esencia de las fiestas callejeras de Jamaica, el audiovisual combina el dancehall, el reguetón y la identidad del Raspe en una producción que reúne el talento de Honduras, Puerto Rico y Colombia.
El estreno llega semanas después de que Fresh culminara con éxito su primera gira por España e Italia, presentándose en Madrid, Valencia, Barcelona y Florencia como parte del Fresh Bodden Europa Tour.
Durante este recorrido compartió su música con la comunidad latina residente en Europa, reafirmando el crecimiento que ha venido construyendo en los últimos años y abriendo paso a una nueva etapa en su carrera, marcada por colaboraciones internacionales y nuevos proyectos musicales.
Respaldado por Life Music Company, Fresh Bodden continúa construyendo una carrera que cruza fronteras sin perder la esencia caribeña que lo identifica.
"Fumeteo" representa un nuevo paso dentro de ese camino y da inicio a una etapa cargada de nuevos lanzamientos, colaboraciones y producciones inéditas con las que el artista hondureño seguirá llevando el Raspe a nuevos escenarios y fortaleciendo la presencia de la música hecha en Honduras en la escena urbana internacional.
Fresh Bodden (Kelsey Junior Bodden Zaldívar), originario de La Ceiba, Honduras, es cantante y compositor, reconocido como "La Melodía del Raspe".
Es uno de los artistas hondureños que más ha contribuido a llevar el Raspe a escenarios y colaboraciones internacionales, impulsando un movimiento musical nacido de la fusión del dancehall, reggae y ritmos caribeños. Su propuesta artística también incorpora influencias del afrobeat, el reguetón y la música urbana contemporánea.
A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas y productores de reconocimiento internacional como Farruko, Ñengo Flow, Jowell, Randy, Mr. Vegas, Nesty, Gangsta, Kybba y Lion Fyah, entre otros. Bajo el sello Life Music Company, en 2025 lanzó su primer EP, "Raspe 4 Ever", un proyecto que consolidó una nueva etapa en su carrera y fortaleció la proyección internacional de este movimiento musical.
Actualmente desarrolla su primer álbum de estudio, grabado entre Colombia y Honduras, mientras continúa realizando colaboraciones con artistas y productores de talla internacional. En 2026 inició su primera gira por Europa con el Fresh Bodden Europa Tour, reafirmando un crecimiento sostenido que lo posiciona como uno de los artistas hondureños con mayor proyección internacional.
Su música acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, más de mil millones de visualizaciones en TikTok y éxitos como "Kerriko Remix", "Las XII" y "Top Siders Remix", consolidando a Fresh Bodden como una de las principales figuras de la vieja y nueva generación de la música urbana hondureña.