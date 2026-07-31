"Las muñecas del raspe" Rocko y Dayan estrenan su nuevo sencillo "I LIKE"

San Pedro Sula.

Las hondureñas Rocko y Dayan continúan consolidando su carrera en la música urbana con el lanzamiento de "I LIKE", su más reciente sencillo, una propuesta de género raspe que ya está disponible en las principales plataformas digitales desde el 30 de julio.

El tema forma parte del concepto artístico que ha distinguido al dúo, "El pecado tiene nombre de mujer", una identidad que mezcla deseo, fuerza y autenticidad, y que se refleja tanto en su sonido como en su propuesta visual dentro del género urbano.

"Ser auténticas nos ha llevado a lugares donde nunca imaginamos, y 'I LIKE' es la prueba de eso: es soltarnos por completo y más si es en colaboración con nuestra misma gente y acompañadas de todos los que nos apoyan", expresaron Rocko y Dayan sobre este nuevo lanzamiento.