Alfonso Waitsman defiende a Galilea Montijo por críticas sobre su rostro

México.

El maquillista Alfonso Waitsman se pronunció a favor de la conductora Galilea Montijo, quien ha recibido comentarios muy crueles en redes sociales tras sufrir problemas en su rostro derivados de arreglos estéticos.

Recientemente la presentadora de La Casa de los Famosos México dijo que dará todos los detalles en un podcast junto a su doctora, pero reconoció que en un procedimiento le tocaron un nervio y de ahí derivaron los problemas que tantas críticas le han ocasionado en redes sociales.

Alfonso Waitsman fue cuestionado sobre los cambios físicos que ha presentado su amiga y antes de responder a cualquier pregunta, externó que él no tenía conocimiento sobre las recientes declaraciones de la conductora, aunque sí detalló cómo la ha visto de salud, esto tras rumores de que enfrentaría problemas de depresión.