Desapareció en 2015: realizan nueva búsqueda del dirigente sindical Donatilo Jiménez

LA CEIBA, HONDURAS

Las diligencias se desarrollan en los sectores de la colonia 1 de Mayo y la colonia Armenia Bonito, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, con el objetivo de localizar los restos óseos del exdirigente sindical.

Un equipo del Ministerio Público ejecuta este jueves una nueva búsqueda de los restos del dirigente sindical Donatilo Jiménez Euceda, presidente del sindicato del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico ( Curla ), quien desapareció el 8 de abril de 2015.

Las acciones son llevadas a cabo por personal de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

De acuerdo con el Ministerio Público, pese a las múltiples inspecciones realizadas desde que se inició la investigación, las autoridades aún no han logrado ubicar el lugar donde presuntamente fueron enterrados de forma clandestina los restos de Jiménez Euceda.

Las labores de búsqueda incluyen excavaciones e inspecciones en diferentes puntos considerados de interés para la investigación, como parte de los esfuerzos por esclarecer el caso y brindar respuestas a sus familiares.

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En ocasiones anteriores, las autoridades también efectuaron operativos de búsqueda en sectores montañosos conocidos como El Búfalo, en La Ceiba, así como en el Parque Nacional Pico Bonito, en el municipio de El Porvenir, entre otros sitios, sin obtener resultados positivos.

Por este caso, el Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria contra José Augusto Turcios Salinas, alias "Mayimbú", y Roberto Javier Alemán Castellón, conocido como "El Flaco" o "El Largo", quienes fueron declarados culpables por el delito de secuestro en perjuicio del líder sindical.

Según el expediente investigativo coordinado por la Fedcv y agentes del Departamento Técnico Científico de la Atic, las pericias realizadas al vaciado de información de cuatro teléfonos celulares permitieron obtener elementos de prueba que vincularon a ambos condenados con la planificación y ejecución del secuestro.