‘Spider-Man: Brand New Day’: el superhéroe se hace adulto y enfrenta nuevas amenazas

Estados Unidos.

En ‘Spider-Man: Brand New Day’, que se estrena este miércoles, el superhéroe arácnido es un joven adulto y solitario que “trata de descubrir hacia dónde se dirige su vida”, como explicó a la Agencia EFE su protagonista, Tom Holland, mientras combate contra nuevas y poderosas amenazas criminales.

Llamada a ser un éxito en taquilla, la película está coprotagonizada por Zendaya, pareja de Holland en la vida real. Ambos actores de Hollywood hacen doblete en las películas que previsiblemente serán las más vistas en los cines de todo el mundo en los próximos días o semanas, pues también son parte del elenco de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, estrenada el 16 de julio.

“La importancia de la comunidad, de contar con el apoyo de los seres queridos en momentos difíciles, la amistad, la exposición al mundo y a la vida”, son algunos de los temas que aborda una cinta plagada además de una buena dosis de aventuras y acción, dijo Holland (30 años) cuando pasó por Madrid con Zendaya (29) para presentar la película el pasado 16 de junio.

Producida por Sony Pictures, ‘Spider-Man: Brand New Day’ está dirigida por Destin Daniel Cretton (’Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’), con guion de Chris McKenna y Erik Sommers y basada en el cómic de Marvel creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Su elenco lo completan Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros. Es la cuarta película del hombre araña para Zendaya y Tom Holland, tras la trilogía ‘Homecoming’ (2017), ‘Far From Home’ (2019) y ‘No Way Home’ (2021).

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Los intérpretes comenzaron una relación sentimental, también en la vida real, ya desde la primera entrega.