Profesor del JTR enfrentará audiencia inicial este viernes

Cortés, Honduras

El proceso judicial contra Lenin Marel Jaco García, profesor del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) de San Pedro Sula, avanzó este miércoles con la audiencia de prueba anticipada, una diligencia en la que la presunta víctima rindió su declaración en una Cámara de Gesell como parte de la investigación por el delito de violación. Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial, explicó que este procedimiento se desarrolla en el Centro Integrado de Justicia Penal y tiene como finalidad obtener el testimonio de la víctima en un entorno especializado, evitando que deba repetir su relato durante las distintas etapas del proceso. “Ahí se practica la audiencia de prueba anticipada, en donde la víctima es interrogada por el profesional de la psicología en relación a los hechos planteados al profesor de educación secundaria que fue sometido por una agresión sexual”, indicó Barahona.

El funcionario precisó que la entrevista es dirigida por un profesional en psicología, quien formula las preguntas correspondientes para recabar la información que posteriormente podrá ser utilizada dentro del proceso judicial.

Según explicó, esta diligencia busca evitar la revictimización de la denunciante al impedir que tenga que declarar en múltiples ocasiones ante las distintas partes procesales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Barahona agregó que las respuestas obtenidas durante la prueba anticipada servirán como un elemento de valoración para el Ministerio Público, la defensa del imputado y el juez que conocerá la audiencia inicial. “El profesional de la psicología hace una serie de preguntas y, en base a esas respuestas, hay un mejor criterio tanto para las partes procesales como para el juez o jueza que va a conocer la audiencia inicial”, manifestó.

Profesor permanece bajo detención judicial

El portavoz recordó que el docente permanece recluido en el Centro Penal de El Progreso, luego de que un juez le dictara la medida cautelar de detención judicial tras ser acusado del presunto delito de violación. “Para el profesor Lenin Marel Jaco García se le ha impuesto esta medida cautelar de la detención judicial, que la debe cumplir en el Centro Penitenciario de El Progreso”, indicó. No obstante, Barahona subrayó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado mantiene esa condición mientras no exista una sentencia firme en su contra. “Él hasta el momento se considera inocente”, afirmó.

Audiencia inicial será el viernes

El caso continuará el próximo viernes 31 de julio a las 10:00 de la mañana, cuando se celebre la audiencia inicial en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.