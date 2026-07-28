"Queremos justicia": Alumnos y padres del JTR defienden a maestro acusado de violación

San Pedro Sula, Honduras

Decenas de alumnos, padres de familia y docentes del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) se concentraron este lunes en las instalaciones de la Primera Estación de Policía de San Pedro Sula para expresar su respaldo al profesor Lenin Marel Jaco García, quien fue capturado tras ser acusado del presunto delito de violación en perjuicio de una estudiante del mismo centro educativo.

Con pancartas y consignas de "¡Queremos justicia!", los manifestantes aseguraron confiar en la inocencia del maestro y solicitaron que el proceso judicial se desarrolle con transparencia y respeto al debido proceso, mientras se esclarecen los hechos que se le imputan.

El docente, quien imparte la asignatura de Cívica y además dirige el cuadro de danza del Instituto José Trinidad Reyes, fue detenido durante la jornada de este lunes dentro de las instalaciones del centro educativo, luego de que las autoridades ejecutaran una orden de captura en su contra.

Tras su detención, Jaco García fue presentado ante los tribunales competentes, donde un juez le dictó la medida de detención judicial como parte del proceso que enfrenta por la denuncia presentada por el Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el profesor fue trasladado al Centro Penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde permanecerá mientras se desarrolla la etapa inicial del proceso judicial.

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La audiencia inicial fue programada para el próximo viernes a las 10:00 de la mañana, momento en el que el juez determinará si existen elementos suficientes para continuar con el caso o modificar la medida impuesta.

Mientras tanto, compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia reiteraron que conocen la trayectoria del docente y pidieron que no sea condenado públicamente antes de que exista una resolución judicial definitiva.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha brindado mayores detalles sobre la denuncia ni sobre las pruebas que sustentan la acusación, debido a la naturaleza del caso y para proteger la identidad de la presunta víctima.