Cierre total en el bulevar Armenta por obras del túnel inicia el lunes 3 de agosto

San Pedro Sula, Honduras

A partir del próximo lunes 3 de agosto permanecerá completamente cerrado el paso en la intersección del bulevar Armenta, a inmediaciones del puente sobre el río Blanco, debido al inicio de la fase principal de construcción del túnel vehicular. Aunque la primera piedra del proyecto fue colocada hace dos semanas, el tránsito se ha mantenido habilitado mientras se desarrollaban labores de preparación del terreno, topografía y trabajos en la mediana. La obra permitirá que los vehículos que circulen por el bulevar Armenta y necesiten incorporarse al puente de Río Blanco lo hagan por bajo. Con esta solución, los automóviles que se desplazan desde el norte hacia Armenta, las universidades Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Unitec, así como hacia Altara, Ciudad Jaraguá, la Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otros sectores, continuarán circulando por arriba.

Luis Beltrán, gerente de Infraestructura de la Municipalidad de San Pedro Sula, explicó que el cierre se iniciará el lunes y recordó a la población que ya fueron habilitadas rutas alternas para reducir el congestionamiento vehicular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Desde ya pedimos disculpas por los inconvenientes que puedan presentarse, pero todo proyecto requiere el cierre de algunos puntos para poder avanzar y evitar poner en peligro a los conductores y peatones", manifestó Beltrán. El funcionario detalló que la obra tiene un costo de L33,432,463.07. El proyecto fue adjudicado por la Municipalidad de San Pedro Sula a la empresa PDI y busca agilizar la circulación de más de 18,000 conductores que utilizan diariamente este corredor vial. Los trabajos tendrán una duración estimada de seis meses, por lo que se prevé que concluyan en enero del próximo año. El inicio de la construcción coincide con el regreso a clases de los centros educativos ubicados en la zona. Por ello, conductores y residentes solicitan a las autoridades municipales cumplir con el plazo establecido, debido al alto flujo vehicular que registra el sector. Expertos en ingeniería y conductores consideran que el túnel contribuirá a reducir el congestionamiento que se forma en la intersección. Sin embargo, advierten que el problema podría persistir si no se implementa una solución integral en el cruce ubicado al este del puente, específicamente en el bordo que conecta con el segundo anillo de circunvalación y el bulevar del Norte, donde actualmente también se registran importantes cargas de tráfico.

Rutas alternas a usar a partir del lunes

Las autoridades municipales informaron sobre las rutas alternas para facilitar la circulación durante el cierre: Los conductores que se desplacen desde el sector de la Fesitranh hacia Armenta o zonas aledañas deberán utilizar el desvío hacia El Zapotal. Recorrerán aproximadamente 3.5 kilómetros hasta la nueva plancha vial y luego continuarán dos kilómetros más, pasando frente a Ciudad Jaraguá, hasta llegar a la rotonda que conecta los bulevares Mackey y Armenta. bulevar Mackey. Los conductores que salgan de Armenta hacia el bulevar del Norte podrán utilizar un acceso provisional por la colonia Los Álamos, ubicada aproximadamente media cuadra después de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).