Choloma sorprende con el fichaje del creador de contenido "La More"

El Choloma volvió a llamar la atención en el fútbol hondureño al anunciar la incorporación del creador de contenido Saúl Fox, conocido popularmente en redes sociales como "La More", quien fue presentado como nuevo portero del club para este torneo Apertura.
A través de sus redes sociales, la institución dio la bienvenida al guardameta de 30 años con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los aficionados.
"El CD Choloma le da la más cordial bienvenida a nuestro nuevo portero, quien llega para aportar su talento y salvaguardar nuestro muro. ¡Estamos listos, More!", publicó el club.
En la presentación, Choloma también indicó que el último equipo oficial de "La More" fue DC United, acompañando el anuncio con el lema: "La cosa no es relajo", dejando claro que la incorporación forma parte de su proyecto deportivo.
La llegada de Saúl Fox no pasó desapercibida, ya que el influencer es ampliamente conocido por su contenido en redes sociales y ahora buscará trasladar esa popularidad a las canchas.
No es el único creador de contenido en el fútbol hondureño
El fichaje de "La More" se suma a una tendencia que comienza a verse en el balompié nacional. En el pasado reciente, Brayan "La Playa", otro reconocido creador de contenido, también tuvo la oportunidad de formar parte del fútbol profesional tras ser incorporado por Génesis Policía Nacional, equipo con el que actualmente mantiene vínculo deportivo.
Con estas apuestas, algunos clubes buscan combinar el aspecto deportivo con el impacto mediático que generan las figuras digitales, atrayendo mayor atención hacia sus proyectos y acercando a nuevas audiencias al fútbol hondureño.
El Choloma, dirigido ahora por el estratega Héctor Vargas debutará el sábado por el torneo contra el Génesis PN.