Choloma sorprende con el fichaje del creador de contenido "La More"

Choloma

El Choloma volvió a llamar la atención en el fútbol hondureño al anunciar la incorporación del creador de contenido Saúl Fox, conocido popularmente en redes sociales como "La More", quien fue presentado como nuevo portero del club para este torneo Apertura.

A través de sus redes sociales, la institución dio la bienvenida al guardameta de 30 años con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los aficionados. "El CD Choloma le da la más cordial bienvenida a nuestro nuevo portero, quien llega para aportar su talento y salvaguardar nuestro muro. ¡Estamos listos, More!", publicó el club. En la presentación, Choloma también indicó que el último equipo oficial de "La More" fue DC United, acompañando el anuncio con el lema: "La cosa no es relajo", dejando claro que la incorporación forma parte de su proyecto deportivo.