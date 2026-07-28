Arboleda confirma lo que muchos olimpistas temían: "Esta será..."

Tegucigalpa.

El debut del Olimpia en la Copa Centroamericana 2026 está a menos de 24 horas de darse ante Deportivo Mixco y uno de los protagonistas ha atendido a la prensa para dar sus puntos de vista. Yustin Arboleda, especialista en golear en finales del fútbol hondureño, habló de cómo se ha preparado el equipo para conquistar esta Copa Centroamericana, el nivel de Mixco y de la renovación de plantilla del club. Del mismo modo, el colombiano-hondureño no dejó pasar la oportunidad para insinuar que este año podría ser el último en el Olimpia: "Quiero irme por la puerta grande"

CONFERENCIA DE PRENSA -Preparación del equipo tras ser campeones de la Supercopa de Honduras Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Siempre es importante comenzar bien una temporada. Como tú dices, fue un inicio atípico porque normalmente no se empieza jugando una final, pero nos tocó por mérito propio. Gracias a Dios pudimos ganar esa copa y eso le da un aliciente y una motivación al grupo para encarar esta temporada. Sabemos que será muy difícil. Todos los torneos internacionales son complejos porque están los mejores equipos de cada país. Mañana será un partido muy cerrado. Como locales tenemos que hacer sentir nuestra casa y comenzar con pie derecho porque sabemos que en este torneo no se pueden dejar escapar puntos en casa. Saldremos desde el primer minuto a buscar la victoria. -El rival los considera favoritos al títulos, ¿lo miran así? Todos conocen lo que significa Olimpia, pero nosotros respetamos a todos los rivales. El respeto se demuestra dentro del campo siendo superiores futbolísticamente. Hoy el favoritismo en el fútbol es cada vez menor.

Lo vimos recientemente en el Mundial, donde selecciones que parecían favoritas terminaron quedándose en el camino. Este torneo no permite malas noches ni malos partidos. Hay que estar siempre en el máximo nivel para defender la historia de esta institución y conseguir la victoria. -¿Qué tan peligroso se vuelve este Deportivo Mixco, especialmente porque es debutante en esta competencia? En este tipo de competencias todos los rivales son difíciles. Si bien es un equipo relativamente nuevo, tiene muy buenos jugadores. Tuve la posibilidad de verlos el fin de semana, en el partido inaugural de su liga, y es un equipo complicado. Propone mucho, tiene jugadores importantes. El número nueve es un delantero con muy buena posición y fue goleador en Guatemala. Además, cuentan con una defensa bastante sólida. En base a eso, el cuerpo técnico nos ha mostrado por dónde podemos sacar ventajas y cuáles son las precauciones que debemos tomar. Pero más allá de eso, tenemos que enfocarnos en lo que podamos hacer nosotros como Olimpia. Vamos a jugar en nuestra casa y tenemos que aprovechar esa condición. Conocemos nuestro terreno y esos pequeños detalles hay que hacerlos valer. -Has recibido muchas críticas por tu nivel. ¿Qué cree que te está faltando para volver a ser el Yustin Arboleda que todos conocemos? Yo siempre lo he dicho: las críticas siempre van a existir. Hay dos posiciones que siempre están más expuestas que las demás: la del portero y la del delantero.