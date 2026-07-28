Joven motociclista pierde la vida en accidente en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa

Tegucigalpa

Como Marlon Josué Elvir Ramírez, de 22 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito en Tegucigalpa, zona central de Honduras.

El fatal suceso se registró la mañana de este martes en el bulevar Suyapa, a inmediaciones del Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Según reportes preliminares, el joven perdió el control e impactó contra la acera tras intentar esquivar a una mujer y a un menor de edad que cruzaban el bulevar Suyapa.