Joven motociclista pierde la vida en accidente en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa

Como Marlon Josué Elvir Ramírez, de 22 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito en Tegucigalpa, zona central de Honduras.
El fatal suceso se registró la mañana de este martes en el bulevar Suyapa, a inmediaciones del Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
Según reportes preliminares, el joven perdió el control e impactó contra la acera tras intentar esquivar a una mujer y a un menor de edad que cruzaban el bulevar Suyapa.
Tras el accidente, miembros de los cuerpos de socorro acudieron al lugar para intentar brindarle primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.
Personal de Medicina Forense se desplazó a la escena para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia de ley.
De momento se desconocen las causas del accidente, por lo que agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones que ayuden a esclarecer lo ocurrido.