Mujer pierde la vida tras ser atropellada en Villanueva, Cortés

Villanueva, Honduras

Una mujer perdió la vida en la noche de este lunes 27 de julio luego de ser atropellada por un vehículo en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés.

La víctima fue identificada como María Gregoria Martínez, originaria de Las Lajas, Comayagua, según la información preliminar proporcionada en el lugar.

De acuerdo con testigos, Martínez se encontraba de visita donde sus familiares que residen en la comunidad de El Milagro cuando ocurrió el hecho.