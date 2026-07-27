Mujer pierde la vida tras ser atropellada en Villanueva, Cortés

Una mujer perdió la vida en la noche de este lunes 27 de julio luego de ser atropellada por un vehículo en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés.
La víctima fue identificada como María Gregoria Martínez, originaria de Las Lajas, Comayagua, según la información preliminar proporcionada en el lugar.
De acuerdo con testigos, Martínez se encontraba de visita donde sus familiares que residen en la comunidad de El Milagro cuando ocurrió el hecho.
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el sector para acordonar la escena y realizar las labores correspondientes mientras se esperaba el procedimiento legal.
Personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses se trasladó al lugar para efectuar el levantamiento cadavérico conforme a lo establecido por la ley.
Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las circunstancias del hecho ni han determinado la responsabilidad del conductor.