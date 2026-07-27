Tomás Zambrano acusa a Libre de "terminar de matar" a la Enee y defiende reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

Las declaraciones del titular del Poder Legislativo surgen en medio del debate sobre la reforma a la Ley de Energía, iniciativa que aún está pendiente de su tercer y último debate en el Congreso Nacional y que ha generado cuestionamientos por parte de sectores de oposición.

El presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano, responsabilizó este lunes al Partido Libertad y Refundación (Libre) por la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), al asegurar que durante la administración anterior no se tomaron medidas para rescatar la estatal y que, por el contrario, se profundizó su crisis.

Zambrano sostuvo que Libre carece de autoridad para criticar las acciones del actual gobierno en materia energética, al considerar que durante los cuatro años en que estuvo al frente del Ejecutivo no impulsó soluciones a los problemas estructurales de la ENEE.

"Libre no es quien para venir a decir qué hacer, porque estuvieron cuatro años y no hicieron nada, y hoy al Gobierno de Papi (Nasry Asfura) nos toca poner orden, tomar decisiones y arreglar los problemas", manifestó el presidente del Congreso.

El congresista también afirmó que la crisis de la estatal eléctrica se agravó durante la pasada administración y señaló que los señalamientos de exfuncionarios de Libre responden a una estrategia política.

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"Los que hablan son los de Libre, que terminaron de matar a la ENEE", expresó Zambrano, quien aseguró que las críticas contra la reforma forman parte de un "discurso político".

Asimismo, afirmó que durante el gobierno anterior se destinaron cerca de 4,000 millones de lempiras al año en beneficios para activistas políticos, recursos que, según dijo, impidieron avanzar en la reducción de pérdidas de la empresa estatal.

"Ese es el motivo por el que nunca hubo reducción de pérdidas; al contrario, se incrementaron", sostuvo el presidente del Congreso, aunque no presentó evidencia adicional para respaldar esa afirmación.

De acuerdo con Zambrano, la actual administración recibió una Enee con serias dificultades financieras y operativas, por lo que defendió que las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo buscan sanear la institución y mejorar su funcionamiento.

El proyecto de reforma eléctrica continúa en agenda del Congreso Nacional y deberá ser discutido en un tercer debate antes de una eventual aprobación. La iniciativa ha generado posiciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas, que mantienen diferencias sobre el alcance de los cambios propuestos para el sector energético.