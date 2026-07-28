Capturan a maestro tras denuncia de abuso contra una menor de edad en SPS

SAN PEDRO SULA

Elvis Guzmán , portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, explicó que tras recibir la denuncia se activaron los mecanismos de investigación mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con el objetivo de recopilar elementos que permitieran determinar la existencia del supuesto delito.

El Ministerio Público , a través de la Fiscalía Especial de la Niñez, recibió una denuncia por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad, investigación que derivó este martes en la captura preventiva de un docente de un reconocido centro educativo de San Pedro Sula.

"Se iniciaron instrucciones en la unidad especializada desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal para que iniciara las diligencias investigativas", declaró Guzmán, quien detalló que durante el proceso se encontraron indicios relacionados con la denuncia presentada.

El funcionario indicó que, luego de las investigaciones preliminares, se ordenó a la Atic ejecutar una detención preventiva contra el maestro, quien está siendo investigado por un posible delito de violación calificada en perjuicio de una menor de edad.

Guzmán señaló que el caso se originó a partir de una denuncia que fue analizada por la Fiscalía Especial de la Niñez, donde se tomaron declaraciones y se realizaron diferentes diligencias para establecer si existían elementos que confirmaran la posible comisión del delito.

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"Cuando se recibieron las denuncias se tomaron algunas declaraciones y se efectuaron otras diligencias. Al consignar que la denuncia tenía algunos elementos de que se establecía un posible abuso sexual, se procedió con las acciones correspondientes", explicó el portavoz.

El representante del Ministerio Público informó que la Fiscalía encargada del caso está a la espera del informe que presentará la Atic para determinar la presentación de un posible requerimiento fiscal por el delito de violación calificada.

Además, señaló que en este caso ya se realizaron pruebas anticipadas debido a que la víctima es una menor de edad y que, según las investigaciones iniciales, existirían elementos que vinculan al docente con el hecho denunciado.

Durante el operativo también se decomisó documentación del centro educativo, la cual será analizada como parte de las diligencias investigativas. Según Guzmán, estos documentos permitirán establecer horarios y verificar la presencia del docente en la institución.

"Esta documentación era para consignar tiempos y horas, efectivamente la hora que el profesor llega al centro educativo y la hora que imparte la clase. Esto es para poder establecer horarios de la denuncia que se presentó con la acción que se cometió", detalló.

El portavoz del Ministerio Público agregó que las autoridades continuarán recabando información para determinar si existen otras posibles víctimas relacionadas con el caso y abrir nuevas líneas de investigación en caso de encontrar más elementos.

Guzmán aseguró que el equipo asignado al caso continuará trabajando para esclarecer los hechos y presentar ante las autoridades judiciales los resultados de la investigación correspondiente.