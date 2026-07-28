Onda tropical generará lluvias en gran parte de Honduras este martes

Tegucigalpa

El ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional provocará un incremento en la nubosidad y lluvias en la mayor parte de Honduras durante este martes, según el reporte meteorológico de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)

Informaron que el fenómeno dejará precipitaciones de débiles a moderadas, con mayor incidencia en las regiones del oriente y el litoral caribeño del país.

Por su parte, Meteohn oficial pronostica lluvias y chubascos dispersos para las zonas del centro, sur, norte y occidente de Honduras, debido a las bandas nubosas que arrastra este sistema tropical a su paso.

También sostiene que la onda tropical comenzó a generar tormentas desde ayer sobre el Caribe nicaragüense, y que para las próximas horas de este día, el ingreso de humedad desde el océano impulsará con mayor fuerza el desplazamiento del fenómeno sobre el territorio nacional.

Finalmente, detalla que para la tarde y noche de este martes se esperan condiciones altamente favorables para el desarrollo de tormentas, las cuales podrían venir acompañadas de fuerte actividad eléctrica y vientos racheados en distintos puntos de la nación.