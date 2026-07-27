Presidente Asfura arriba a Perú para la investidura presidencial de Keiko Fujimori

Lima, Perú

Nasry Asfura, presidente de Honduras, arribó este día a Lima para ser parte de la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori.

El traspaso de mando se realizará este 28 de julio en el Congreso de la República del Perú y estarán personalidades como el rey Felipe VI de España; los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador) y otros mandatarios y diplomáticos.

Asfura Zablah viajó junto a la canciller Mireya Agüero y en la capital peruana fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Berthin Enrique Gómez Vela.