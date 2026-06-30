Nasry Asfura felicita a Keiko Fujimori por triunfo electoral en Perú

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú y le deseó éxitos al frente de la nación sudamericana. A través de un mensaje, el mandatario hondureño extendió sus "más sinceras felicitaciones" a la presidenta electa y manifestó su confianza en que su gestión estará orientada a fortalecer el bienestar y desarrollo del pueblo peruano.

"Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo y estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano", expresó Asfura. Asimismo, el gobernante hondureño destacó la importancia de mantener y fortalecer las relaciones entre ambas naciones, reafirmando la voluntad de Honduras de continuar impulsando la amistad y la cooperación bilateral. "Desde Honduras reafirmamos nuestra voluntad de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones", añadió el presidente. El mensaje de Asfura se suma a las felicitaciones enviadas por distintos líderes de la región a Keiko Fujimori tras su victoria en los comicios presidenciales peruanos.

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