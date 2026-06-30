Nasry Asfura felicita a Keiko Fujimori por triunfo electoral en Perú

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú y le deseó éxitos al frente de la nación sudamericana.
A través de un mensaje, el mandatario hondureño extendió sus "más sinceras felicitaciones" a la presidenta electa y manifestó su confianza en que su gestión estará orientada a fortalecer el bienestar y desarrollo del pueblo peruano.
"Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo y estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano", expresó Asfura.
Asimismo, el gobernante hondureño destacó la importancia de mantener y fortalecer las relaciones entre ambas naciones, reafirmando la voluntad de Honduras de continuar impulsando la amistad y la cooperación bilateral.
"Desde Honduras reafirmamos nuestra voluntad de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones", añadió el presidente.
El mensaje de Asfura se suma a las felicitaciones enviadas por distintos líderes de la región a Keiko Fujimori tras su victoria en los comicios presidenciales peruanos.
Elecciones en Perú
La derechista Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, y comentó este lunes que recibía los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país "dividido".
Ayer lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los resultados finales de la elección al 100% de actas, donde se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, al recibir 9,223,396 sufragios, frente al 49,865% del candidato izquierdista Roberto Sánchez, que sumó un total de 9,173,755 papeletas.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez por 49,641 votos en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
En declaraciones a periodistas en su casa, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están "siempre abiertas" tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista.
La líder del partido Fuerza Popular adelantó que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán "en primer lugar recuperar el orden, y en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño", que se anticipa será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.