Keiko Fujimori asume su triunfo en Perú “con gran responsabilidad” tras ganar la segunda vuelta en Perú

Lima, Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori declaró este lunes que recibe su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Perú "con gran responsabilidad", pero sabiendo que su país "está prácticamente dividido", al alzarse con el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % a favor del izquierdista Roberto Sánchez. En declaraciones a periodistas en su casa, en Lima, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están "siempre abiertas" tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista. La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) manifestó a los periodistas que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán "en primer lugar recuperar el orden, y en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño", que se anticipa que será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.

Asimismo, Fujimori insistió en que tiene "la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados", en referencia a sus votantes y a los de Sánchez, y que lo próximo será nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete ministerial, después de recibir sus credenciales como presidenta electa de la República. "Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ningún nombre hoy", respondió Fujimori al ser consultada sobre sus futuros ministros. La política derechista, vestida totalmente de blanco y acompañada por sus hijas Kyara y Kaori, también se dirigió a los jóvenes del país para decirles que "uno nunca debe darse por vencido", al comentar los resultados de su cuarta postulación presidencial, porque, agregó, "con esfuerzo y perseverancia van a lograr sus objetivos". Minutos antes, la ganadora de la segunda vuelta afirmaba que cada vez está "más cerca" de "iniciar un camino de orden y esperanza" para todos los peruanos, al concluir el escrutinio que le da el triunfo con una ventaja de 49.641 votos sobre Sánchez.