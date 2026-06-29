Concluye el escrutinio en Perú: Fujimori será presidenta por 49.641 votos más que Sánchez

Lima, Perú

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49.641 votos. Con el escrutinio completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas. Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú. La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021). Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, ha anunciado que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que es le daría el triunfo a él, que fue el más votado dentro del territorio nacional.