Joven es asesinado y le dejan un rótulo: "Por meterte con mujeres casadas”

Comayagua, Honduras

La víctima, originaria de la comunidad de El Tejar, municipio de Aguanqueterique, La Paz, fue encontrada sin vida a orillas de la carretera. El reporte preliminar establece que presentaba varios impactos de arma de fuego .

“Esto te pasa por meterte con mujeres casadas” decía el rótulo dejado junto al cuerpo sin vida de Julio César Bonilla Almendares , de 28 años, quien fue asesinado a disparos la tarde de este martes en la carretera del Canal Seco, en el departamento de La Paz.

Junto al cuerpo, las autoridades localizaron la carta con el mensaje que podría convertirse en una de las líneas de investigación para establecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el contenido del rótulo esté directamente relacionado con las causas del asesinato ni han establecido quiénes serían los responsables.

Tras el hallazgo, elementos de las autoridades se desplazaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

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Los investigadores también trabajan en la recopilación de información y evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el crimen y determinar quiénes participaron en el asesinato.

Familiares y allegados de Bonilla Almendares lamentaron su muerte y pidieron a las autoridades esclarecer el caso y capturar a los responsables.