Video del momento en que capturan y golpean a supuesto asaltante en El Progreso, Yoro

Un joven, señalado como presunto asaltante, fue retenido y golpeado este martes por varios ciudadanos en pleno centro de El Progreso, Yoro, minutos antes de ser detenido por agentes de la Policía Nacional.
El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa al joven rodeado por varias personas que lo habrían retenido luego de señalarlo por un supuesto robo.
En las imágenes se aprecia que uno de los ciudadanos sostiene al joven de una mano, mientras otro lo golpea con un casco de motocicleta. Posteriormente, otra persona se acerca y le propina una patada.
El incidente ocurrió en una zona del centro de El Progreso, donde el grupo de ciudadanos enfrentó al hombre señalado como supuesto responsable de un asalto.
Durante varios minutos, el joven permaneció retenido por las personas que lo señalaban como presunto responsable del robo, hasta que llegó una patrulla policial al lugar.
Los agentes intervinieron y procedieron a esposar y detener al joven, quien posteriormente fue trasladado para continuar con el procedimiento correspondiente.
De acuerdo con la información conocida, fueron ciudadanos que se consideraron afectados por el supuesto robo quienes retuvieron al individuo antes de entregarlo a las autoridades.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el supuesto asalto.