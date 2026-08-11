Video del momento en que capturan y golpean a supuesto asaltante en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

Un joven, señalado como presunto asaltante, fue retenido y golpeado este martes por varios ciudadanos en pleno centro de El Progreso, Yoro, minutos antes de ser detenido por agentes de la Policía Nacional.

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa al joven rodeado por varias personas que lo habrían retenido luego de señalarlo por un supuesto robo.

En las imágenes se aprecia que uno de los ciudadanos sostiene al joven de una mano, mientras otro lo golpea con un casco de motocicleta. Posteriormente, otra persona se acerca y le propina una patada.