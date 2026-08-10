Video del momento del asalto de tres hombres en motocicleta a una mujer en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. En las imágenes se observa cómo los sospechosos pasan inicialmente frente al vehículo y, después de avanzar unos metros, regresan hacia la conductora.

Un violento asalto se registró la tarde de este lunes en la colonia Lomas del Mayab , Tegucigalpa, donde tres hombres que se movilizaban en motocicletas despojaron de sus pertenencias a una mujer que se encontraba estacionada.





El primer hombre se acerca a la mujer y le exige sus pertenencias. Segundos después, un segundo individuo llega en otra motocicleta y se coloca cerca del vehículo, mientras un tercer sospechoso se baja y camina hasta la puerta.

El tercer asaltante llega directamente hasta la conductora y le arrebata el bolso. Los sujetos emprenden posteriormente la huida a bordo de las motocicletas.

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Durante el escape, uno de los motociclistas estuvo a punto de atropellar a otro de los integrantes del grupo. En medio del movimiento, algunas de las pertenencias de la víctima quedaron tiradas en la calle.

El video ha comenzado a circular como evidencia del asalto, mientras las imágenes podrían ser utilizadas para identificar a los responsables del hecho ocurrido en la capital.