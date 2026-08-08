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Acribillan a un hombre en parada de buses “Viveros” en San Pedro Sula

Testigos que presenciaron lo ocurrido señalaron de manera preliminar que la víctima sería un presunto asaltante; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades

Acribillan a un hombre en parada de buses “Viveros” en San Pedro Sula

Fotografía de la escena del crimen.
San Pedro Sula, Honduras

Un hombre fue acribillado este sábado en el bulevar del norte de San Pedro Sula, a la altura de la parada de buses conocida como “Viveros”, zona norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió en plena vía pública, generando alarma entre las personas que se encontraban en el sector.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada por las autoridades policiales.

Testigos que presenciaron lo ocurrido señalaron de manera preliminar que la víctima sería un presunto asaltante; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

El hecho también provocó complicaciones en el tráfico vehicular, debido al cierre de uno de los carriles del bulevar del norte mientras las autoridades realizan las diligencias en la zona.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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