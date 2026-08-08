Tras denuncia de LA PRENSA: retiran toneladas de basura acumuladas en ríos y canales de SPS

Equipos y maquinaria de la empresa Sulambiente y de la Municipalidad de San Pedro Sula comenzaron este sábado el retiro de varias toneladas de basura acumuladas en diferentes ríos y canales de la ciudad, luego de la denuncia realizada por Diario LA PRENSA sobre la crisis de recolección de desechos.
Las cuadrillas se desplazaron hasta los puntos donde se concentra la mayor cantidad de residuos para iniciar las labores de limpieza.
Entre la basura encontrada predominan bolsas y botellas plásticas, electrodomésticos, llantas, muebles y otros desechos que han terminado en los cauces.
Los encargados de los trabajos explicaron que las labores continuarán hasta retirar la mayor cantidad posible de residuos y que el objetivo es limpiar los sectores afectados por la acumulación de basura.
Sin embargo, señalaron que existen puntos a los que actualmente no se tiene acceso debido a las condiciones del terreno y a la cantidad de desechos acumulados. Aun así, aseguraron que se buscarán mecanismos para llegar a estos lugares y retirar los residuos.
La intervención ocurre después de que LA PRENSA evidenciara la crítica situación que atraviesan varios ríos y canales de San Pedro Sula, donde la acumulación de basura se ha convertido en un problema ambiental y también en una amenaza ante la llegada de lluvias.
En distintos sectores de la ciudad, los residuos permanecen durante días e incluso semanas sin ser recolectados, según las denuncias de vecinos.
Parte de esa basura termina en quebradas, canales pluviales y ríos, arrastrada por el viento, animales o las corrientes de agua.
Los ríos Chamelecón, Piedras, Bermejo y Blanco presentan tramos donde los desechos cubren buena parte de los cauces. Bolsas plásticas, botellas, llantas, muebles y electrodomésticos en desuso forman parte de los residuos que han convertido algunos puntos en auténticos basureros.
De acuerdo con datos de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (DSSE), dependencia municipal encargada de supervisar los contratos de servicios públicos concesionados, en San Pedro Sula se generan aproximadamente 1,100 toneladas de desechos sólidos cada día.
Estos residuos deben ser recolectados en calles, barrios, colonias y establecimientos comerciales para posteriormente ser trasladados al relleno sanitario municipal. No obstante, vecinos de diferentes sectores aseguran que la frecuencia de recolección ha disminuido y que la basura permanece acumulada durante varios días.
La situación genera especial preocupación durante la temporada de lluvias, debido a que los residuos que llegan a los cauces pueden obstaculizar el paso del agua y aumentar el riesgo de inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.
La ambientalista Lilian Espinoza ha advertido que cada bolsa, llanta o electrodoméstico que termina en un río representa un obstáculo para el flujo natural del agua. A su criterio, un problema que comienza con la acumulación de basura puede convertirse en una amenaza para viviendas, comercios y carreteras.
Asimismo, el ingeniero hidráulico Osmín Bautista explicó que los ríos funcionan como vías naturales para evacuar el agua de lluvia.
Cuando estos cauces están obstruidos por residuos, disminuye su capacidad hidráulica y aumenta el riesgo de desbordamientos durante tormentas intensas.
A las consecuencias ambientales se suman los riesgos para la salud pública. La acumulación de basura favorece la proliferación de mosquitos, roedores y otros vectores, además de generar malos olores y contaminación de las aguas que continúan su recorrido hacia otros ecosistemas.
Ante esta situación, las autoridades y los equipos encargados de la limpieza hacen un llamado a la población para que utilice los contenedores instalados en diferentes puntos de la ciudad y evite arrojar basura en ríos, quebradas y canales. También pidieron colaborar con las jornadas de limpieza y denunciar a quienes depositen residuos en lugares no autorizados.
Los trabajos de limpieza continuarán en los sectores identificados como críticos con el propósito de retirar los desechos acumulados. La intervención busca reducir el impacto ambiental y disminuir los obstáculos en los cauces, aunque la recuperación de los ríos de San Pedro Sula requerirá mantener una adecuada recolección de basura, mayor vigilancia y la responsabilidad conjunta de las autoridades y la ciudadanía.